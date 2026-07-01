Con l'auto contro un'abitazione a Torre Mondovì: tre feriti nella notte

Incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Torre Mondovì, in via Umberto I, dove una vettura con tre persone a bordo è finita contro un'abitazione, senza coinvolgere altri mezzi.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 2. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Mondovì, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area.

Tre gli occupanti, tutti affidati alle cure del 118, sul posto con i carabinieri. Nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti.

Sono stati tutti trasportati all'ospedale di Mondovì per accertamenti