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Con l'auto contro un'abitazione a Torre Mondovì: tre feriti nella notte
Con l'auto contro un'abitazione a Torre Mondovì: tre feriti nella notte
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Cronaca | 01 luglio 2026, 07:27

Con l'auto contro un'abitazione a Torre Mondovì: tre feriti nella notte

Nessuno è in condizioni preoccupanti. E' successo attorno alle 2

Con l'auto contro un'abitazione a Torre Mondovì: tre feriti nella notte

Incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Torre Mondovì, in via Umberto I, dove una vettura con tre persone a bordo è finita contro un'abitazione, senza coinvolgere altri mezzi. 

Il sinistro è avvenuto attorno alle 2. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Mondovì, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area. 

Tre gli occupanti, tutti affidati alle cure del 118, sul posto con i carabinieri. Nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti.

Sono stati tutti trasportati all'ospedale di Mondovì per accertamenti

Barbara Simonelli

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