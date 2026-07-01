Incendio nella canonica di Monchiero: il primo piano è gravemente danneggiato

Nella mattinata di oggi a Monchiero un incendio è divampato all'interno della canonica della chiesa, in piazza della Chiesa. L'allarme è scattato alle 10.48, quando le suore impegnate nelle attività con i bambini hanno notato il fumo e dato immediatamente l'allarme.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo ha avuto origine nella cucina della canonica, propagandosi poi all'alloggio situato al primo piano, che ha riportato i danni più ingenti. Il piano terra è stato interessato solo in minima parte.

Nei locali adiacenti erano presenti alcuni bambini che stavano partecipando alle attività organizzate dalle sorelle. Per precauzione sono stati fatti evacuare e trasferiti in altri locali sicuri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato e non si sono registrati rischi per le persone né per gli edifici circostanti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Alba e Mondovì, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza la struttura. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Al termine delle operazioni è stata richiesta l'inagibilità della canonica. “Stiamo attendendo la relazione definitiva dei vigili del fuoco, poi emetteremo l'ordinanza”, spiega il sindaco di Monchiero, Filippo Costa che ha verificato le operazioni di spegnimento con un sopralluogo.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio, mentre la canonica resta sotto osservazione in attesa dei provvedimenti ufficiali del Comune.