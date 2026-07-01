Maltempo sulla Granda, il vento provoca danni: tetti scoperchiati, serre distrutte e alberi sulle carreggiate

Il maltempo annunciato per la giornata di oggi (mercoledì 1 luglio) sulla Granda, con temporali e allerta gialla, si è puntualmente manifestato provocando i primi danni sul territorio. Il protagonista principale è il vento che, in diverse zone della provincia di Cuneo, sta soffiando con raffiche di notevole intensità.

I Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi per fronteggiare le conseguenze del maltempo, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di danni da vari comuni della provincia.

A Chiusa di Pesio, in via Circonvallazione Mombrisone, il forte vento ha scoperchiato il tetto di un ricovero per attrezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

A Mondovì le raffiche hanno divelto diverse serre. Sempre i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la strada statale in direzione Cuneo per la rimozione di rami caduti sulla carreggiata, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Situazione particolarmente critica anche a Clavesana, dove, secondo le prime testimonianze, si è verificato un fenomeno assimilabile a una tromba d'aria di piccole dimensioni. Il vento ha scoperchiato un capannone e devastato numerosi orti.

L'ondata di maltempo ha in pratica interessato tutta la Granda, con interventi che si sono verificati tra le 16 e le 19. Lungo l'elenco dei comuni che hanno avuto la necessità di un intervento da parte dei vigili del fuoco: Boves, Chiusa di Pesio, Montaldo Mondovì, Bossolasco, Pamparato, Venasca, Pianfei, Marene, Mondovì, Dogliani e Fossano