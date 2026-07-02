Al via la seconda edizione del Mundajé a Chiusa di Pesio

Torna a grande richiesta il Mundajé, la manifestazione che celebra l’antico mestiere del caldarrostaio, valorizzando la cultura della castagna all’interno della 28ª Festa del Re Marrone di Chiusa Pesio, in programma dal 22 al 25 ottobre 2026.



Forte dello straordinario successo ottenuto nel 2025, che ha visto la partecipazione di ben 16 squadre, quest'anno l'evento amplia i propri confini e rinnova la sfida con un format ancora più ricco e competitivo. La principale novità di questa edizione riguarda la durata della competizione: la manifestazione si svolgerà infatti su due giornate di gara. Le qualificazioni si terranno il sabato pomeriggio, mentre le finali si disputeranno la domenica mattina.



Questo prolungamento permetterà di accogliere un numero ancora maggiore di partecipanti. L'obiettivo per il 2026 è ambizioso: portare in gara equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia, trasformando l'evento in un punto di riferimento e di confronto a livello nazionale.



Il prestigio del Mundajé si consolida ulteriormente grazie a due importanti sinergie istituzionali e di settore. Questa seconda edizione vanta la collaborazione dell’Associazione Nazionale Città del Castagno e della Rete Slow Food dei Castanicoltori, due realtà fondamentali per la valorizzazione del patrimonio castanicolo e delle eccellenze locali.



Il Mundajé non sarà quindi solo una competizione, ma una vera e propria festa della condivisione, della sostenibilità e della riscoperta delle tradizioni culinarie e territoriali. A tutti gli iscritti verrà inoltre data la possibilità di allestire uno stand dove vendere e far conoscere i propri prodotti. Alle prime squadre che si iscriveranno da fuori provincia saranno inoltre coperte le spese di soggiorno in Valle Pesio.



Conferenze, antichi mestieri, folklore e il sapore della montagna accompagneranno la manifestazione.



Sarà un appuntamento da non perdere, da vivere e condividere. Un piccolo passo in avanti per avvicinare ancora di più le persone alla montagna.



Per informazioni e iscrizioni: www.ilmundaje.com