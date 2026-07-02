In lutto la Diocesi di Alba, è morto il vescovo emerito Giacomo Lanzetti

E' morto questa mattina, giovedì 2 luglio, presso l'Ospedale Cottolengo di Torino monsignor Giacomo Lanzetti, vescovo emerito di Alba e vescovo ausiliare di Torino dal 2002 al 2006.

Ad annunciarlo monsignor Marco Brunetti, attuale guida della Diocesi albese: "Oggi ha terminato il suo cammino terreno monsignor Giacomo Lanzetti, vescovo emerito della nostra diocesi di Alba. Se da una parte ci addolora la sua dipartita da questo mondo, dall’altra ci consola la speranza per l’incontro con il Signore risorto nel suo Regno di pace e di amore per la vita eterna.

Il vescovo Giacomo ha servito, come buon pastore, la nostra Chiesa per cinque anni, fino a quando la salute lo ha sorretto. Il suo magistero attento alle necessità della diocesi, sempre in comunione con i confratelli della Conferenza episcopale piemontese e soprattutto con il Papa, ha permesso alle nostre comunità di crescere nella fede, speranza e carità.

La sua visita pastorale a tutte le parrocchie della diocesi e a tante realtà locali presenti sul territorio hanno dato un nuovo slancio alla pastorale ordinaria. La sua cordialità e la sua semplicità lo ha reso vicino alle tante persone che lo incontravano, soprattutto i più semplici ed emarginati.

Nell’esprimere il grazie della nostra Chiesa: presbiteri, diaconi, religiosi e religiose e tutto quanto il popolo santo di Dio, al Signore, Pastore dei pastori, per averlo avuto fra noi, lo affidiamo alla sua misericordia affinché lo accolga come 'servo buono e fedele'".

Nato a Carmagnola nel 1942, e ordinato sacerdote nel 1966, Lanzetti è stato eletto vescovo ausiliare di Torino nel 2002. Nel 2006 è stato vescovo di Alghero-Bosa e poi dal 2010 al 2015 di Alba.

Appresa la notizia della scomparsa, l’arcivescovo di Torino cardinale Roberto Repole ha espresso a nome di tutta la Chiesa locale “un sentimento di grande dolore, ma anche di grande e molto affettuosa riconoscenza per la vita donata da mons. Lanzetti alla Diocesi subalpina, dove negli anni Settanta aveva fondato e costruito la parrocchia di San Benedetto, una delle comunità più belle e vivaci in quegli anni carichi di fermenti. Con lo stesso entusiasmo e la stessa energia che aveva messo nell’accompagnare la nascita della parrocchia, Lanzetti ha affrontato tutti gli altri servizi che la Chiesa torinese e la Chiesa italiana gli ha poi chiesto di accettare”.

La camera ardente sarà allestita a Torino nella parrocchia di San Benedetto Abate a Torino, fondata da Lanzetti, venerdì 3 luglio dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 4 dalle 8 alle 12. Sempre a San Benedetto veglia funebre venerdì alle 21.

La comunità diocesana albese si raccoglierà in preghiera per la veglia funebre venerdì 3 luglio 2026 in cattedrale alle ore 21, mentre le esequie presiedute da monsignor Brunetti, saranno celebrate sempre in cattedrale sabato 4 luglio alle ore 16. La salma sarà tumulata nella Cripta dei vescovi della cattedrale di Alba.