Cuneo, in via Roma torna “Creativi in Centro” tra artigianato e autoproduzioni

Domani, sabato 4 luglio, nel cuore di Via Roma a Cuneo, si terrà l'evento "Creativi in Centro" l'ultimo dei tre appuntamenti dedicati al mondo dell'handmade, dell'artigianato creativo e delle autoproduzioni locali, realizzati dal Made in Cuneo in collaborazione con WE Cuneo.

Per un'intera giornata dalle 10:30 alle 19:30, il centro storico si trasformerà in uno spazio vivo e partecipato dove creativi, illustratori e artigiani del territorio presenteranno le loro creazioni originali: pezzi unici, lavorazioni artigianali, oggetti fatti a mano e idee innovative nate dalla passione e dal saper fare locale.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il talento creativo del territorio e riportare al centro della città un'esperienza autentica, fatta di incontro, scoperta e condivisione. "Creativi in Centro" vuole essere non solo un mercatino, ma un'occasione per riscoprire il valore delle produzioni indipendenti e della creatività contemporanea, in un'atmosfera dinamica e accogliente.