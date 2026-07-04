Nasce ad Envie il comitato "Amiss dle feste". I giovani rilanciano le feste patronali

Con l'obiettivo di dare nuovo impulso agli appuntamenti estivi e alle tradizioni locali, nasce a Envie il comitato 'Amiss dle feste' (Amici delle feste), una nuova realtà associativa che avrà il compito di organizzare manifestazioni, eventi musicali e iniziative enogastronomiche tra il capoluogo e la frazione Occa, ai piedi del Mombracco.

Il neo costituito comitato ha sede nei locali dell'ex asilo infantile di Occa ed è presieduto da Giacomo Miretti, che guiderà un direttivo composto da volontari, molti dei quali giovani, pronti a mettersi al servizio della comunità per valorizzare le feste patronali e creare nuove occasioni di aggregazione.

"Il nostro intento è quello di portare nuova linfa alle feste patronali del capoluogo e della frazione – spiega il presidente Giacomo Miretti –. Con un direttivo compatto e coeso, i numerosi giovani e proattivi volontari e l'indispensabile sostegno dell'amministrazione comunale sono sicuro che sapremo proporre e realizzare iniziative interessanti e alla portata di tutti".

Miretti, figlio di Davide, presidente dell'associazione 'I Argic', raccoglie così una nuova sfida all'insegna della continuità con il tessuto associativo locale, ma con lo sguardo rivolto al futuro e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il nuovo comitato sarà chiamato a dare vita a un calendario di appuntamenti capace di coniugare musica, tradizione, convivialità e valorizzazione del territorio, offrendo momenti di incontro sia ai residenti sia ai visitatori che durante l'estate scelgono Envie e il Mombracco come meta di svago.

Nel frattempo la Pro Loco di Envie ha annunciato una pausa di riflessione per fare il punto sul proprio percorso associativo. Pur sospendendo temporaneamente la propria attività organizzativa, l'associazione ha espresso pieno sostegno alla nuova realtà, rivolgendo un sincero augurio di buon lavoro al comitato 'Amiss dle feste"' chiamato ora a raccogliere il testimone nell'animazione delle feste patronali e della vita del paese.