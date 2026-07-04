Arena d'estate di Alba: lo spettacolo "SE – La Pace" è sold out

Debuttano all'Arena d'Estate di Alba i giovani del laboratorio SE – Arti Sceniche con lo spettacolo "SE – La Pace".

In programma all'Arena Guido Sacerdote, mercoledì 8 luglio alle ore 21.00, l'evento ha già registrato il tutto esaurito, confermando l'entusiasmo della città per il cartellone estivo.

Liberamente tratto dall'opera di Aristofane, "SE – La Pace" è una riscrittura originale nata per coronare il primo anno del percorso pre-accademico dei ragazzi. La serata inizierà con l'introduzione "Teatro: riflesso dei tempi" della professoressa Annalisa Anolli.

La storia accosta due mondi apparentemente lontani: un campo di addestramento per giovani reclute immerso nei conflitti dei nostri giorni e l'Atene di 400 anni prima di Cristo, nel pieno della guerra del Peloponneso. A legare questi due scenari è un sentimento comune: la fatica di immaginare una tregua, ma anche l'ostinata speranza che non sia del tutto irraggiungibile. Protagonisti della serata saranno i ragazzi, testimoni del nostro presente, un'epoca in cui la parola "pace" sembra purtroppo tornata a essere un'utopia.

Sul palco vedremo una bellissima squadra di giovani talenti: Alice Dellapiana, Andrea Abrigo, Aurora Gaudino, Carolina Cirio, Carlo Pitino, Elena Cavallero, Elena Rastelli, Giulia Raduano e Iris Bruno.

La cura dello spettacolo è affidata a Cecilia Maggio, Giovanna Stella e Rossella Contu, con il disegno luci di Salvo Manganaro.