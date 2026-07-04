Mondiali, a Mondovì vietata la vendita di bottiglie di vetro e il consumo di alcolici su aree pubbliche

In occasione dell’incontro di calcio tra Canada e Marocco previsto per sabato 4 luglio alle ore 19.00, alla luce della numerosa presenza della comunità marocchina sul territorio cittadino e considerata la nota della Questura di Cuneo che ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza dinamica, il Comune di Mondovì ha emesso un’apposita ordinanza che intende prevenire eventuali situazioni di intemperanza da parte dei tifosi. In particolare, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di sabato 4 luglio sarà vietato vendere per asporto, introdurre, trasportare e detenere bevande alcoliche su aree pubbliche.

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di sabato 4 luglio, ancora, sarà parimenti vietato a tutti i titolari di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, esercizi artigianali e agli esercenti del commercio ambulante, di vendere per asporto bevande in bottiglie, recipienti di vetro, lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone. In parallelo, nei medesimi orari è istituito il divieto di introdurre, trasportare o detenere bottiglie, recipienti in vetro o materiali similari sulle aree pubbliche. Analoghi divieti sono da intendersi applicati anche per i distributori automatici.

Ala luce della numerosa presenza della comunità marocchina sul territorio cuneese, la Questura di Cuneo ha indirizzato un’apposita ordinanza alle principali città della provincia nella quale si dispone l’intensificazione dei servizi di vigilanza dinamica volti a prevenire ed evitare eventuali intemperanze da parte dei tifosi.

Nel corso della mattinata, inoltre, il Comando di Polizia Locale di Mondovì valuterà se e quali ulteriori disposizioni di sicurezza pubblica assumere, come il divieto nel consumo di alcolici ovvero il divieto di vendita di bottiglie di vetro da asporto, come già avvenuto nel dicembre del 2022 in occasione dei Mondiali di calcio in Qatar.