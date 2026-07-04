Alba, in piazza Medford si accende il weekend di Collisioni: fan in coda già dal mattino [FOTO]

È partita l'edizione 2026 di Collisioni ad Alba. Questa sera piazza Medford ospiterà la prima giornata del weekend del festival con i concerti di: Andrea Cerrato alle 19, Marco Castello alle 19.50, Frah Quintale alle 20.55 e infine Alfa, atteso sul palco alle 22 per chiudere la serata.

Già dal mattino alcuni giovani fan si sono radunati davanti agli ingressi in attesa dell'apertura dei cancelli prevista per le ore 17. Le presenze, a meno di un'ora dall'apertura, non sono particolarmente numerose e ben lontane dalle lunghe code viste nelle passate edizioni.

Tra i ragazzi in attesa c'è anche chi ha tentato di conquistare un posto in prima fila con largo anticipo. I primi in fila raccontano di essere arrivati ad Alba già ieri sera e di aver provato a sistemarsi con alcune tende nelle vicinanze dell'area concerti. Un tentativo però interrotto venendo invitati a lasciare la zona. I giovani hanno quindi trovato un'altra sistemazione per la notte, tornando però davanti ai cancelli già alle 6 del mattino.

L'affluenza è destinata ad aumentare con l'avvicinarsi delle esibizioni degli artisti tanto attesi. Ad aprire il programma sarà Andrea Cerrato, giovane cantautore di origini astigiane, particolarmente legato al territorio.

Intanto è già pienamente operativa la macchina organizzativa del festival. Al lavoro i numerosi volontari di Collisioni e quelli coinvolti dal Comune di Alba, impegnati nella raccolta dei rifiuti che potrebbero essere abbandonati lungo il percorso di accesso all'area concerti, dalle bottigliette d'acqua alle cartacce.

Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha infatti rinnovato l'iniziativa che prevede il coinvolgimento di giovani volontari in cambio dell'accesso ai concerti, offrendo un biglietto a chi sceglie di dedicare parte del proprio tempo al mantenimento del decoro e della pulizia della città durante il festival.