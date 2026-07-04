EVENTI / Luglio inizia con Mirabilia a Busca. Per gli amanti della bici le leggendarie scalate fino a Rucas e sulla Strada dei Cannoni

Il primo week end di luglio offre molte opportunità di svago e diversi appuntamenti all’aria aperta. Saranno possibili due scalate leggendarie per gli amanti delle due ruote, a Bagnolo Piemonte e sulla Strada dei Cannoni. Un tour automobilistico toccherà tutte le città principali della provincia e ci saranno numerosi eventi legati alle feste patronali.

Verrà inaugurata la Fiera del Miele a Montezemolo e si terranno concerti ad Alba, Lagnasco, Paesana e in molti altri centri della provincia.

Cominciano gli spettacoli di Mirabilia a Busca e ci sono possibilità per camminare nella natura o affrontare più facili percorsi gastronomici a Roaschia e Valdieri.

Mostre, mercatini, spettacoli teatrali, visite nei luoghi iconici della Granda completano le offerte.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

***

CUNEO: C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE

Sabato 4 luglio, alle ore 21, per la rassegna Officina Santachiara Estate in via Cacciatori delle Alpi 4, si terrà lo spettacolo di Veronica Gonzales “C’era due volte un piede” con personaggi bizzarri, musica, ritmo e ironia. Info: https://www.melarancio.com/officina-santachiara-estate/

CUNEO: ASPETTANDO L'INFIORATA

Domenica 5 luglio, alle ore 16, presso il Museo Diocesano San Sebastiano sarà in programma l'attività “Aspettando l’Infiorata”, laboratorio gratuito dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni che impareranno i segreti della tradizione e prepareranno gli inviti per coinvolgere le famiglie nella posa dei petali del sabato successivo. Info: www.museodiocesanocuneo.it

CUNEO: ZOÉ IN CITTÀ

Sabato 4 e domenica 5 luglio, gran finale della settima edizione di “Zoé in città”, festival multidisciplinare trasforma piazza Virginio e il Complesso monumentale di San Francesco in un luogo di incontro, scoperta e partecipazione. Tra gli ospiti Kepler-452, Davide Grasso e il tradizionale Cabaret Gran Finale di Circo Zoé and friends. Info: www.zoeincitta.it

CUNEO: TOUR AUTOMOBILISTICO DEL CENTENARIO

Domenica 5 luglio partenza e arrivo a Cuneo, e passaggi, nel corso della due giorni, negli altri sei maggiori centri della provincia Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, del tour automobilistico del centenario tra le sette Città Sorelle, organizzato dall’Automobile Club Cuneo in occasione del centesimo anniversario dalla sua fondazione. Info: https://cuneo.aci.it

***

ALBA: COLLISIONI

Sabato 4 luglio, dalle 20, piazza Medford si accende con le sonorità rap e pop dell'artista genovese Alfa. Sul palco anche il cantautore astigiano Andrea Cerrato, il cantautore e rapper Fra Quintale e il cantautore siciliano Marco Castello. Domenica 5 luglio dalle 20 Morad, Sayf e Nerissima Serpe. Info: https://www.collisioni.it

ALBA - SCAPARONI: QUARTIER IN ARTE

Sabato 4 luglio, in frazione Scaparoni, pomeriggio di laboratori, musica e teatro a cura del Collettivo Scirò e di Daniela Febino. Ospite la compagnia teatrale Theandric con lo spettacolo Il Piccolo Principe alle ore 18.30. Info: https://visitalba.eu/

***

ALBARETTO DELLA TORRE: INSECTA

Domenica 5 giugno sarà visitabile su appuntamento, nella chiesa dell′Immacolata Concezione, la mostra fotografica di Owen Zaccagnino "Insecta", che celebra la resilienza del mondo naturale. Info: https://langhe.net/eventi/

***

BAGNOLO PIEMONTE: SCALATE LEGGENDARIE

Sabato 4 luglio, con le strade chiuse ai veicoli a motore, gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica potranno cimentarsi nella salita di Montoso fino all'arrivo alla frazione in quota Rucas. Manifestazione non competitiva aperta a tutti gli amanti della bici, partecipazione gratuita. Info: https://www.scalateleggendarie.it/

***

BENE VAGIENNA: INAUGURAZIONE MOSTRA

Domenica 5 luglio, alle ore 11.15, presso le sale storiche di Palazzo Lucerna di Rorà, via Roma 125, si terrà l’inaugurazione della mostra “Scene da un Mondo (ir)responsabile #4 - per questo nostro tempo inquieto”, collettiva che unisce le opere di dieci selezionati artisti operanti tra Torino e Chieri, sotto la cura di Enrico Perotto. La mostra sarà visitabile dal 5 luglio al 27 settembre, il sabato dalle ore 15 alle ore 18, e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Ingresso libero. Info: www.grandarte.it

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BOVES - FONTANELLE: FESTA D’LA MADONA

Sabato 4 luglio, alle ore 20, “Gran Paella fra i canali” e balli occitani con “Les Randoulines”. Domenica 5 luglio, dalle 9 si terrà il 5° raduno “Vespa d’la Madona” e in serata street food e musica con “Italianissima Dance Hits”.

***

BOSSOLASCO: MUSICA DALLE RADICI

Domenica 5 luglio, alle ore 21.30, in piazza XX Settembre, andrà in scena “Musica dalle radici”, concerto del progetto Amemanera di Marco Soria, organizzato dalla Fondazione Cesare Pavese in collaborazione con il Comune di Bossolasco. Ingresso gratuito. Info: 348 68 17 531.

***

BRA: BURATTINARTE SUMMERTIME

Sabato 4 luglio, alle 21.15, a Palazzo Traversa, per Burattinarte Summertime, spettacoli “Lucilla in Opera” della Compagnia Claudio e Consuelo, e alle 21.30 “Pinocchio”, con la Compagnia Teatro dell'Erba Matta. Info: https://burattinarte.it

***

BUSCA - VALMALA: SCALATE LEGGENDARIE

Domenica 5 luglio ritrovo in località Pian Pietro di Valmala/Busca, per la partecipazione gratuita al Gravel sulla Strada dei Cannoni, tra Valle Maira e Valle Varaita. La pendenza massima è del 12% per un dislivello positivo totale di 975 metri su un tracciato di 27,3 km. Info: www.scalateleggendarie.it

BUSCA: MIRABILIA

Sabato 4 e domenica 5 luglio proseguono gli eventi di Mirabilia, fra cui Artemakia, “Tutti in Valigia” di Luigi Ciotta, Ricciolo di Luna de Il Teatro Viaggiante (per bambini), laboratori del Gecko di Tarantasca e performance partecipative di Sarra Vilardo. Sabato 4 luglio, serata speciale con il concerto della Zastava Orkestar - "TSO Tour". Domenica 5 luglio in piazza della Rossa andrà in scena la prima nazionale di Bugiganga della compagnia portoghese A Nariguda. Il titolo scelto per Mirabilia 2026 “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” riprende il celebre verso di Antonio Machado e diventa la dichiarazione poetica e civile che accompagna la ventesima edizione del Festival. Info: www.festivalmirabilia.it

***

CANOSIO: ALPACA E NUVOLE

Domenica 5 luglio si terrà "Alpaca e nuvole, saliamo in quota", il primo appuntamento della rassegna "Trekking con l'alpaca". Partenza alle ore 9.30 da Canosio, rientro previsto per le ore 17. Info: 349 68 00 643.

***

CASTELLLETTO STURA: SAN MAGNO

Sabato 4 e domenica 5 luglio si festeggia San Magno, con serate gastronomiche, luna park, visite guidate “Per-Corsi”, mostra di quadri del pittore Giovanni Battista Giraudo e celebrazioni religiose, con benedizione mezzi agricoli al termine della S. Messa domenicale delle ore 11 dedicata a San Magno.

***

CERVASCA - SAN BERNARDO: FESTA DEL CIRCOLO ACLI

Sabato 4 e domenica 5 luglio prosegue la Festa del Circolo Acli di San Bernardo, con gare alle bocce, celebrazioni religiose, cena di pesce, grigliata mista, musica con Dj Farkas e Fuori Traccia - Acoustic Experience. Info: www.facebook.com/search/top?q=san%20bernardo%20di%20cervasca%20acli

***

CHIUSA DI PESIO - BEINETTE - MOROZZO: PASSEGGIATA CASTANETUM FLOWER FESTIVAL

Sabato 4 luglio con ritrovo alle ore 14.30 presso la Pieve di Beinette, si terrà una camminata naturalistica e archeologica tra Beinette e Morozzo in onore del "Castanetum Flower Festival Nazionale" di Chiusa di Pesio. La partecipazione è ad offerta libera. Info: https://www.antiboterredeibagienni.it/

CHIUSA DI PESIO: TIMELINE

Sabato 4 e domenica 5 luglio proseguono gli eventi di "Timeline - Il viaggio dell'umanità", rievocazione storica multiepoca, con oltre 150 rievocatori che racconteranno la Storia dell'uomo dal Neolitico al XX secolo. Info: 0171/734990.

CHIUSA DI PESIO: IPERURANIO

Nel week end, in orario 10 -18, presso la chiesa campestre di Sant'Anna, sarà visitabile la mostra "Iperuranio - L'essenza oltre la forma". Ingresso libero. Info: 0171/734990.

***

DEMONTE: ENSEMBLE ALNUS LYRA

Sabato 4 luglio, alle ore 21, nella Chiesa di San Giovanni decollato, concerto dell'Ensemble Alnus Lyra. Musicisti: Mario Cottura, Valentina Mellano, Simone Bruno, Floriano Brignone. Info: amicididemonte@gmail.com

***

ELVA: SAN PEYRE

Sabato 4 luglio, dalle 10 alle 13, apertura speciale della chiesa di San Peyre con la musica di Tommi Tomasini. Info: https://www.vallemaira.org/

***

ENTRACQUE: VOCI D’ESTATE

Domenica 5 luglio, dalle 18.30 alle 20, nel salone Maria José per “Voci d'estate”, andrà in scena “Circlesingin e improvvisazione collaborativa” con Roberto Demo. Info: www.turismoentracque.it/eventi-lista/

***

FARIGLIANO: NOTTE GIALLA

Sabato 4 luglio si svilupperà la 5a Notte Gialla “Girasoli a Farigliano” in località Prella. Street food, Dj Set con Maurizio Giuliano e taglio del nastro per il “Labrinto nel fiore” attrazione immersa nel giallo dei girasoli. Info: https://www.facebook.com/ATLCuneese/posts/-notte-gialla-sabato-4-luglio-2026-farigliano-una-festa-con-musica-street-food-e/1460635102760322/

***

FOSSANO: BANDA GIOVANILE E FILARMONICA

Sabato 4 luglio, alle ore 21, nell’auditorium “Calvino Paglieri”, si terrà il concerto della banda giovanile Anbima insieme alla filarmonica “Arrigo Boito”. Ingresso gratuito.

***

GOVONE - SAN PIETRO: FESTA PATRONALE

Sabato 4 luglio, dalle 19.30, Festa della Birra, apertura stand gastronomico con Jalambaya e dalle 21.30 Live di Sixties & More e Ryot. Domenica 5 luglio, dalle 19.30, “Grigliata Rock” con musica live “A volte ritornano”. Info: 333 56 01 827.

***

GUARENE: HUMAN BEING

Sabato 4 luglio, alle 18.30, a Palazzo Re Rebaudengo, concerto “Human Being”, protagonisti Filippo Cosentino alla chitarra e Daniele Bertone alle percussioni. Info: https://dragonflymusicstudio.com/soundtrack/

***

LAGNASCO: D’ACORD FEST

Sabato 4 luglio, alle ore 21, concerto dei Ministri in occasione del D’Acord Fest, nell’area all’aperto dei Castelli Tapparelli di Lagnasco. Domenica 5 luglio, alle ore 21.30, nello stesso spazio, concerto di Daniele Silvestri. Info: https://www.dacordfest.it/

***

LIMONE PIEMONTE: MERCATINO

Sabato 4 e domenica 5 luglio, nelle vie del centro storico, ci sarà il mercatino del legno, della ceramica, della pietra e degli oggetti di arredamento e per la casa.

***

MAGLIANO ALFIERI: MAGLIANO ALFIERI CLASSIC FESTIVAL

Domenica 5 luglio, alle ore 18, nel Salone Polifunzionale Riez di frazione S. Antonio, si terrà il concerto nell’ambito di MACF Magliano Alfieri Classic Festival “Humus Roero”, protagonista A.S.O Asti Sistema Orchestra. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com

***

MARMORA: STORIA DEI CAVIÈ

Domenica 5 luglio, alle 15.30, in Borgata Superiore di Marmora, si terrà un incontro sulla storia dei “Caviè” di Elva, seguito dalla rappresentazione teatrale “Dialogue avecles oiseaux”, su testi di Vincent Siano. Ingresso libero.

***

MONDOVÌ: OFF FESTIVAL FUNAMBOLI

Sabato 4 luglio, alle ore 18, presso la Casa delle Associazioni in via delle Scuole 31, "Rosso come etica civile": dialogano Gigi Garelli, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di Cuneo e Amedeo Cottino, docente ordinario di Sociologia del Diritto presso l'Università degli Studi di Torino. Alle ore 21 "Rosso come passione amorosa", con ritrovo in piazza D'Armi: passeggiata letteraria per i vicoli di Piazza con la scrittrice, giornalista e psicoterapeuta Maura Anfossi, in dialogo con la giornalista e scrittrice fiorentina Francesca Tofanar. Info: https://www.glispigolatori.it/

MONDOVÌ: TAZZE IN VIAGGIO

Domenica 5 luglio dalle ore 14.30 alle 17, il Museo della Ceramica di Mondovì ospiterà Tazze in viaggio: da Taipei a Mondovì, un’iniziativa promossa dall’Associazione Amici del Museo della Ceramica di Mondovì volta ad esplorare il dialogo tra cultura orientale e occidentale attraverso la tradizione della tazza da tè e della ceramica. Info: 342 63 94 993.

***

MONTEU ROERO: MERCATO DELLE ECCELLENZE

Domenica 5 luglio, fin dal mattino, in piazza Roma, mercato delle eccellenze firmato Slow Food. Apertura per visite al castello dalle 9 alle 11.30. Info: www.belmonteu.it

***

MONTEZEMOLO: FIERA DEL MIELE

Sabato 4 e domenica 5 luglio torna la Fiera del Miele di Montezemolo, una giornata dedicata ai mieli e ai prodotti del territorio dell'Alta Langa: acacia, castagno, millefiori, lampone, ma anche propoli, pappa reale e cosmetici naturali. Apertura stand e mostra mercato alle ore 9. Convegni, incontri tematici, consegna del Premio Ape d'Oro, concerto con la Jerry Cariello's Big Band nel programma. Info: 347 88 90 490 - www.comune.montezemolo.cn.it

***

ORMEA: VISIONI D'ORIENTE IN VIAGGIO

Sabato 4 e domenica 5 luglio, presso la Sala delle Meridiane, sarà visitabile la mostra di pittura e fotografia, “Visioni d' oriente in viaggio”. Orari 10-12 / 15-19. Info: 348 22 31 827.

***

PAESANA - LOCALITÀ AGLIASCO: FRANCESCA MICHIELIN

Domenica 5 luglio, alle ore 15.30, Francesca Michielin sarà la protagonista di un concerto unico, nella bellissima cornice di Agliasco a Paesana, ai piedi del Monviso. L’area del concerto sarà raggiungibile esclusivamente da Paesana con navetta, dopo aver lasciato il proprio mezzo in appositi parcheggi gratuiti ubicati nel concentrico, oppure a piedi con percorso di circa 45 km. Info: www.suonidalmonviso.it

***

PAMPARATO: CONCERTO ITERVOCIS

Domenica 5 luglio, alle ore 17, presso la chiesa di San Biagio, si terrà il “Concerto Itervocis” con il gruppo vocale Nova Laetitia. Ingresso libero.

***

PEVERAGNO: PRO LOCO FEST BEER

Sabato 4 luglio nell’area di via degli artigiani a Santa Margherita si terrà la “Pro Loco Fest Beer” 2026. Sul palco Dj Matrix e Don Paolo Dj.

***

PRADLEVES: LEGGENDE E MUSICA D'OC

Domenica 5 luglio, con ritrovo alle ore 15 presso il Centro Polifunzionale Abrì, partirà un’escursione di mezza giornata, accompagnata da guida e suonatori di antichi strumenti medievali e occitani, alla scoperta della leggenda di Magno Pertusino. Concerto degli Alnus Lyra nella suggestiva cavità naturale di Barma Grande. Al termine possibilità di cena. Info: 353 41 06 915 – www.emotionalalp.it

***

PRAZZO: SAN PEYRE

Sabato 4 e domenica 5 luglio festa di San Peyre nella borgata Campiglione. Sabato alle 20.45 falò della tradizione alpina “Lou Foulastret”.

***

RACCONIGI: UN PAESE SOSPESO SULL'ACQUA

Domenica 5 luglio, ritrovo alle ore 11.30 e alle ore 14.45, per speciali visite guidate della città e del Parco Reale di Racconigi. Le visite si snoderanno tra le vie del borgo e il Parco Reale, alla scoperta del “sistema delle acque” che contribuì allo sviluppo industriale di Racconigi, in particolare nel settore della produzione del filato di seta. Evento a pagamento. Info: www.cuneoalps.it

***

RITTANA: NUOVI MONDI FESTIVAL

Sabato 4 e domenica 5 luglio proseguono gli eventi della 15a edizione di “Nuovi Mondi Festival”, rassegna di talk e laboratori. Il più piccolo festival di montagna del mondo ha come tema 2026 “L’ignoto spazio profondo” e il cambiamento climatico, lo spopolamento delle aree interne e le nuove forme di turismo partendo da casi locali, storie personali e professionali. Info: https://nuovimondifestival.it/

***

ROASCHIA: CATRI PASS EN BUCUN

Domenica 5 luglio si terrà "Catri pass en bucun", camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, che quest'anno si rinnova con un percorso inedito di 5 chilometri e 250 metri di dislivello. La partenza è fissata alle ore 10.45 a gruppi scaglionati dall'Osteria Dragonera, punto che ospiterà anche l'ultima tappa. Il cammino prevede una serie di soste del gusto tra i tetti della zona. Info: www.comune.roaschia.cn.it

***

ROBURENT - CARDINI: ALPET IN E-BIKE TOUR

Sabato 4 luglio, alle ore 9, partirà "Alpet in e-bike tour", una serie di escursioni guidate da accompagnatore cicloturistico alla scoperta del territorio. Info: 338 66 55 544.

***

ROSSANA: FRATELLO SOLE, SORELLA ORTICA

Sabato 4 luglio alle ore 15, presso il giardino della Casa del Borgo, in via Mazzini 23, si terrà un evento per conoscere le erbe officinali alpine. Adatto a adulti, famiglie e bambini dagli 8 anni. Durata: 2 ore e 30. Info: 329 14 80 685.

***

SALUZZO: FREEQUENCE

Sabato 4 luglio, in serata tornerà lo shopping sotto le stelle, che vedrà i negozi aperti anche in orario serale, offrendo ai visitatori l'occasione di fare acquisti passeggiando tra le vie del centro. Musica dal vivo, dj set e spettacoli diffusi lungo le vie della città. Info: https://comune.saluzzo.cn.it/eventi/freequence-3/

SALUZZO: STORIE DESTATE

Sabato 4 luglio, alle 21.30, nel cortile della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, andrà in scena “Gabie” della compagnia “Orora in Scena” di Bra. Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it

***

SAVIGLIANO: NEVER ENDING WEEKENDS

Nel week end, presso il Parco Graneris, appuntamento con Never Ending Weekends, attività wellness, sport, aperitivi e musica. Run Club, Psico-talk, Yoga Vinyasa e altro. Info: 0172/370736.

***

SINIO: FESTA PATRONALE

Sabato 4 luglio “Grigliata mista” e serata musicale con Roberto Molinaro ed El Paris. Domenica 5 luglio, alle 11, in piazza O. Destefanis, giochi per bambini e serata danzante con la "Shary Band".

***

VALCASOTTO: CARTOLINE: SALUTI DA...

Domenica 5 luglio, dalle ore 15, nello storico Castello di Val Casotto si terrà il secondo appuntamento del laboratorio di "Cartoline: saluti da..." con la storyteller e storica dell'arte "Serena Fumero" che farà da guida nella visita del castello e nella pittura del paesaggio montano. Evento a pagamento. Info: https://kalata.it/

***

VALDIERI - SANT’ANNA: SAGRA DELL’ULA AL FURN

Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 20, a Sant'Anna di Valdieri, tradizionale "Sagra dell'Ula al Furn". A seguire intrattenimento musicale. Evento a pagamento. Info: 347 00 08 837 (I Bateur).

Domenica 5 luglio dalle ore 10 alle 12, laboratorio di musica tradizionale, seguito dalla presentazione del Museo della Civiltà della Segale. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

VALDIERI - TERME: ERBARIO ALIENO

Nel week end sarà ancora visitabile al Centro di visita del Parco Alpi Marittime a Terme di Valdieri l’Erbario Alieno Itinerante, collezione di frutti, semi, foglie e fiori reperiti presso la Riserva Naturale Crava-Morozzo e presentati alla maniera di un erbario, ma con un approccio creativo e non convenzionale. Ingresso gratuito, orario: 10-13 e 14-18.30.Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it

VALDIERI - SAN LORENZO: AMICI A 4 ZAMPE

Domenica 5 luglio ritrovo alle 10.30 in frazione San Lorenzo per la camminata “Amici a 4 zampe” fino a Desertetto, organizzata dal locale circolo Acli. I cani andranno tenuti al guinzaglio. Alle 13 polentata in piazza e spettacolo del Centro cinofilo Cerbero aps. Parte del ricavato dell’iniziativa andrà a favore del Consorzio Irriguo delle frazioni. Info: 339 68 07 414.

***

VILLANOVA MONDOVÌ: VILLA FEST

Sabato 4 luglio, presso Cascina Ellena, proseguono gli appuntamenti di “Villa Fest”, con Vininmusica, DJ set, street food e birra. Ingresso libero.

VILLANOVA MONDOVÌ: ICONE SACRE MODERNE

Domenica 5 luglio, presso il santuario di Santa Lucia, durante le visite guidate, sarà visitabile la mostra di icone sacre moderne realizzata da artiste cuneesi con la tecnica della tempera all’uovo.