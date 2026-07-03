Gusto e musica in via Roma: al via i venerdì di luglio all'insegna di Drink Art

Inaugurata la seconda edizione di Drink Art, l'evento che trasforma via Roma nel grande salotto della mixology e della nightlife cuneese.

Stasera 3 luglio ha preso il via la prima serata della rassegna che animerà tutti i venerdì di luglio a Cuneo. Una serata in cui cocktail, musica, spettacoli e intrattenimento si uniranno per celebrare l'inizio dell'estate.

Il taglio del nastro con la sindaca Patrizia Manasssero, il vice Luca Serale, l'assessore Andrea Girard e alcuni consiglieri comunali, oltre a Valerio Romana per Confartigianato, partner dell'evento.

Qui le parole di Claudio Serale, titolare del Caffè Bruno e tra gli ideatori dell'evento.

La serata vedrà anche l'iniziativa la Pizza del Cuore, che unisce convivialità e beneficenza, confermando lo spirito autentico di Drink Art, fatto di condivisione e attenzione alla comunità. Alle 22.00, invece, spazio all'adrenalina con lo spettacolare show di BMX firmato RAD!SCHOOL.MTB.

Al centro di tutto c’è la mixology: i locali di Via Roma propongono cocktail pensati per essere vissuti e condivisi, in un percorso che unisce creatività, musica e spirito di festa.

L’evento è reso possibile anche grazie al main sponsor Ezio Filippi, che affianca la manifestazione non solo come sostenitore, ma anche attraverso alcune delle sue eccellenze. Tra queste spiccano Pi Gram e Genepy Terre Alte Cuneesi. Il Pi Gram sarà protagonista di uno dei cocktail della serata, il Pi Gram Tonic, proposto da Kora Bistrot, per valorizzare un distillato che racconta il territorio.

I locali aderenti proporranno un’ampia selezione di cocktail focalizzati sulla mixology, con ricette che valorizzano tecniche di miscelazione e ingredienti di qualità. Tra i protagonisti ci sarà Bombay Sapphire, protagonista di numerosi cocktail, e non può mancare Aperol, da sempre simbolo dell’aperitivo italiano.

Aperol sarà protagonista delle serate del 17 e 18 luglio con l’Aperol Tour, un appuntamento dedicato al celebre aperitivo italiano e alla sua interpretazione nella mixology contemporanea

Per vivere la manifestazione al massimo sarà inoltre disponibile una promozione dedicata: drink ticket in quantità limitata al costo di 10 euro, comprensivi di 2 drink, un'opportunità pensata per brindare e scoprire le proposte dei locali aderenti.

La scena cocktail sarà arricchita anche da Gin Verays, gin artigianale piemontese che porta territorialità e carattere nei drink, e da Red Bull, utilizzato in alcune miscelazioni per creare cocktail dinamici e contemporanei.

Per chi preferisce la birra, sarà possibile brindare con Kühbacher, mentre Sant’Anna accompagnerà tutta la manifestazione con i prodotti SanFruit, perfette per la miscelazione analcolica e le preparazioni più fresh.

Via Roma si trasforma ancora una volta in un percorso di musica, DJ set, spettacoli, locali aperti e persone che vivranno il centro storico in un'atmosfera coinvolgente e immersiva, confermando Drink Art come uno degli appuntamenti simbolo dell'estate cuneese.