Il "Don Pasquale" di Donizetti inaugura l'estate di Musicaè

Con quattro appuntamenti distribuiti tra Busca, Macra e Dronero, entra nel vivo la XXII Stagione Artistica "Musicaè", organizzata dall'associazione Amici della Musica di Busca. Da oltre vent'anni la rassegna promuove l'incontro tra musica, territorio e patrimonio culturale, proponendo un programma di alto livello artistico capace di coniugare qualità, valorizzazione dei luoghi e nuove occasioni di condivisione.

Il calendario estivo prenderà il via venerdì 10 luglio, alle 21, nel Parco-Museo dell'Ingenio di Busca (in caso di maltempo nella vicina tensostruttura), con il ritorno dell'opera lirica in città. In scena "Don Pasquale", celebre dramma buffo in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Giovanni Ruffini, nell'ambito della sezione "On stage le eccellenze".

Sul palco saliranno Davide Canepa nel ruolo di Don Pasquale, Gabriele Barinotto (Dottor Malatesta), Salvatore Romei (Ernesto), Daniela Quaglia (Norina) e Andrea Ramella (il notaio). La direzione musicale sarà affidata a Paolo Fiamingo, con maestro collaboratore Pinny Gaggero, mentre prenderanno parte alla produzione il Coro Live APS, il Coro lirico G.B. Fergusio e l'Ensemble Easy Opera. L'allestimento è curato da Live APS, con la regia di Daniela Quaglia.

Composta in pochi giorni, l'opera debuttò il 3 gennaio 1843 al Théâtre des Italiens di Parigi ottenendo un successo straordinario. Donizetti stesso spiegò la rapidità della composizione con una frase rimasta celebre: "Quando un soggetto è piacevole, il cuore parla, la mente galoppa e la mano scrive...". La vicenda racconta gli equivoci del ricco anziano Don Pasquale che, deciso a diseredare il nipote Ernesto, finisce vittima dell'ingegnoso scherzo organizzato dal dottor Malatesta e da Norina, fino al lieto finale con il perdono generale e il matrimonio dei due giovani.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 12 luglio, alle 18, nella Cappella di San Salvatore a Macra, dove si esibiranno Gli Archimedi con il concerto "Le tour du monde". Il quartetto formato da Andrea Bertino (violino), Marco Allocco (violoncello), Giorgio Boffa (contrabbasso) e Alberto Parone (percussioni) proporrà un viaggio musicale che attraversa generi e culture differenti, dalla musica classica al folk, dal jazz alla musica antica, mantenendo come filo conduttore la libertà dell'improvvisazione e il dialogo tra tradizioni lontane.

"L'edizione di quest'anno – spiega il direttore artistico Antonello Lerda - segna la conclusione del triennio di convenzioni dedicato alla sezione 'Musiche sull'acqua: il Maira che suona', sviluppato attorno al tema del fiume come luogo di incontro, dialogo e scambio culturale. Guardando al futuro, si sta valutando un ampliamento dell'area geografica coinvolta, mantenendo l'acqua come elemento simbolico e narrativo. Tra le ipotesi al vaglio, figura il nuovo titolo "Incanti Sonori. La musica corre sui fiumi", un progetto che intende valorizzare il legame tra musica, paesaggio e comunità lungo il corso dei fiumi, dalle vallate alpine fino alla pianura. La rassegna conferma così la propria vocazione a coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e apertura internazionale, offrendo al pubblico nuove occasioni di ascolto, incontro e condivisione. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questi appuntamenti estivi all'insegna della musica, della cultura e della bellezza dei nostri luoghi".

La rassegna proseguirà sabato 18 luglio, alle 21, in piazza della Stazione a Dronero (in caso di maltempo al Teatro Civico), con il recital "Di danza in danza", interpretato da Angelo Vinai al clarinetto, Alberto Fantino alla fisarmonica ed Enrico Pesce al pianoforte.

Gran finale venerdì 24 luglio, alle 21, alla Collezione La Gaia di Busca, con "Prospettive contemporanee", concerto dedicato alla musica contemporanea eseguito dai chitarristi Fabio Renda e Beniamino Trucco. Per questo appuntamento la prenotazione sarà obbligatoria a partire da lunedì 20 luglio.

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno dei Comuni di Busca, Dronero e Macra, della Regione Piemonte, dei BIM delle Valli Maira e Varaita, delle Fondazioni CRC, CRT, Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Savigliano, oltre al contributo di Sedamyl, Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con precedenza ai soci e alle persone prenotate fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per "Don Pasquale" è gradita la prenotazione, possibile da lunedì 6 luglio contattando la segreteria dell'associazione al numero 339-6013250: la prenotazione garantisce l'ingresso gratuito e il posto assegnato dall'organizzazione.

Il concerto di Macra sarà invece a ingresso libero senza necessità di prenotazione.