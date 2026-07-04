"I colori dell'infinito": la nuova esposizione fotografica di Grazia Bertano al Ping di Cuneo

Dal 9 luglio fino alla fine dell'anno gli spazi di PINGcn – Pensare in Granda, in via Carlo Pascal 7 a Cuneo, ospiteranno la esposizione fotografica "I colori dell'infinito" di Grazia Bertano.

L'inaugurazione è in programma giovedì 9 luglio alle ore 18.30 e sarà accompagnata da una conversazione con la giornalista Vanna Pescatori, che dialogherà con l'autrice sul viaggio, la fotografia e i luoghi raccontati nell'esposizione.

La mostra propone una selezione di immagini realizzate nel nord dell'Argentina, nel sud della Bolivia, sul Salar di Uyuni e nel deserto di Atacama, nel nord del Cile. Si tratta di paesaggi straordinari fotografati ad altitudini comprese tra i 3.000 e i 5.000 metri, dove la natura si manifesta con colori e forme che sembrano appartenere a un altro pianeta.

Montagne rosse, gialle e violacee, lagune dai riflessi sorprendenti, dune bianche, deserti d'alta quota e formazioni rocciose modellate dal vento compongono un percorso visivo dedicato ad alcuni degli ambienti più spettacolari e meno conosciuti del Sudamerica.

"I colori dell'infinito" invita il visitatore a scoprire territori remoti e incontaminati, dove la vastità degli spazi e l'intensità dei colori sfidano l'immaginazione e offrono una prospettiva diversa sul nostro pianeta.

L'autrice

Grazia Bertano è fotografa e viaggiatrice. Nel corso degli anni ha visitato oltre 70 Paesi tra Asia, Africa, Centro e Sud America, privilegiando itinerari lontani dai circuiti turistici tradizionali. Tra le sue destinazioni figurano Tibet, Mongolia, Etiopia, Senegal e Capo Horn, all'estremo sud del continente americano.

Dal 2013 è presidente dell'associazione fotografica CuneoFotografia e svolge un'intensa attività divulgativa attraverso incontri pubblici, proiezioni e il proprio canale YouTube, dove pubblica contenuti dedicati alla fotografia, alla post-produzione e ai viaggi.