L’estate bovesana è partita con i due "Venerdì vibranti" dell'associazione "La Sporta"

L'estate bovesana è partita con i due «Venerdì vibranti» de «La Sporta»

L'Associazione dei commercianti bovesani «La Sporta», capace di coinvolgere nelle organizzazioni parenti ed amici, ha la sua iniziativa principale nei mercatini natalizi, ma, ormai da anni, non trascura l'estate, con i suoi «Venerdì vibranti».

Quest'anno, quasi «festa patronale», hanno aperto l'estate bovesana, il 19 e 26 giugno, momenti estivi, sereni, caldi, partecipatissimi, con musica, giochi per bambini, acrobati, «cibo in strada».

L'estate bovesana e dei paesi ai piedi della Bisalta, come sempre, ora avrà come protagonista le feste frazionali. Son già partite con Sant'Isidoro a Rivoira e con la gastronomia nella ex scuola dei Cerati.

Ad inizio luglio tocca a Fontanelle, alla Pro Loco dei «Santi Coronati», con «La Madona», la festa «Della Madonna» (già «Sagra della Rostella»), tra spettacolo teatrale «Il padre della sposa» (Compagnia «Scrussia» di Pianfei), debutto della iniziativa la scorsa sera di venerdì 3, «Gran paella» tra i canali, oggi, sabato 4, raduno di vespe e «street food», domani domenica 5, «Sina del bunimur» («Cena del buonumore») lunedì 6, per cominciare bene la settimana (informazioni dal presidente Stefano Bosio, 353.4451003, prenotazioni dal «Bar Yenga» e dalla «Macelleria da Davide»...)...

Poi, con programmi simili (religiosità, enogastronomia, musica), arriveranno i programmi di Mellana, Sant'Anna, San Mauro, Vallone di San Giovanni («Legiùn Straniera»), Castellar (a «Ferragosto», la «Assunta»)... Fine agosto vedrà protagonista il «centro storico», con il jazz e la patronale di San Bartolomeo.