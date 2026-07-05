Addio a Ugo Banchio, il bassista dei "Senza Patria" che ha fatto cantare generazioni di appassionati dei Nomadi

La musica cuneese perde uno dei suoi volti più conosciuti e apprezzati.

È morto all'età di 54 anni Ugo Banchio, originario di Revello e residente a Savigliano, bassista e tra i fondatori dei Senza Patria, storica tribute band dedicata ai Nomadi che per oltre trent'anni ha portato sui palchi di tutto il Piemonte le canzoni dello storico gruppo emiliano.

Da tempo combatteva con una malattia affrontata con grande determinazione, senza mai perdere la passione per la musica che ha rappresentato il filo conduttore della sua vita.

Insieme all'amico Giampiero Camosso aveva dato vita negli anni Novanta ai Senza Patria, un progetto nato dall'amore per i Nomadi e per la figura di Augusto Daolio. Con il trascorrere degli anni la band è diventata una delle tribute band più apprezzate del Nord Italia, capace di unire qualità musicale e impegno nel sociale attraverso numerose iniziative benefiche.

La sua scomparsa arriva a pochi mesi da quella dello stesso Giampiero Camosso, cantante e compagno di una lunga avventura artistica. I musicisti stavano organizzando per il 18 luglio una serata dedicata alla memoria dell'amico scomparso; un appuntamento che ora si trasforma inevitabilmente in un doppio omaggio a due protagonisti di una storia musicale condivisa che ha lasciato un segno profondo tra gli appassionati.

Oltre alla musica, Banchio era conosciuto anche nell'ambiente lavorativo, dove prestava servizio presso la Saint-Gobain, ed era stimato per la disponibilità, la cordialità e il forte spirito di amicizia che lo contraddistinguevano. Il cordoglio espresso in queste ore da amici, musicisti e fan testimonia l'affetto conquistato in tanti anni di concerti e di rapporti umani autentici.

Lascia la moglie Sabrina, il figlio Alessandro, la mamma Imelda, i fratelli Dario e Diego; suoceri, nipoti, zii, cognato e cognate, figlioccia e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati lunedì 6 luglio alle ore 10.30 nella chiesa della Collegiata di Maria Vergine Assunta di Revello, dove familiari, amici e tanti estimatori gli rivolgeranno l'ultimo saluto. Con lui se ne va non soltanto un musicista, ma un uomo che ha saputo trasformare la passione per i Nomadi in un patrimonio condiviso, facendo della musica un'occasione di incontro, amicizia e solidarietà.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale nella Maria Vergine Assunta di Revello partendo dall'Ospedale S. Croce di Cuneo alle ore 9,30.

Il rosario sarà recitato nella medesima chiesa questa sera, domenica 5 luglio, alle 20,30.

In sua memoria, la famiglia invita a non inviare fiori ma a devolvere eventuali offerte a favore della Ricerca sul cancro.