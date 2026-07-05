Aperto il bando per l’affidamento in locazione del chiosco comunale adibito alla vendita dei fiori al Cimitero urbano

Un unico vano di 19mq dotato di impianto elettrico, impianti di adduzione e scarico acque, a cui si aggiunge un’area esterna di pertinenza di circa 60mq, in parte prativa e in parte pavimentata.

Questa, in breve, la fotografia del chiosco comunale adibito alla vendita di fiori e piante, posto in piazzale del Cimitero numero 2, di fronte all’ingresso del Cimitero stesso.

Un immobile per il quale il Comune di Mondovì ha aperto proprio in questi giorni un apposito bando nell’ottica di affidarne l’utilizzo in locazione per i prossimi sei anni (con possibilità di un rinnovo di altri sei anni) a decorrere dal 1° ottobre 2026, salvo ritardi imputabili alle necessarie verifiche tecnico-burocratiche.

L’intero bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Mondovì alla sezione “Amministrazione Trasparente | Beni immobili e gestione patrimonio | Procedure di concessioni, comodati, locazioni, affitti e alienazioni di beni immobili comunali”.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del 25 luglio 2026. Eventuali chiarimenti di ordine amministrativo potranno essere richiesti all’Ufficio Patrimonio del Comune di Mondovì allo 0174.559241 oppure allo 0174.559246.

