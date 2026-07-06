Vicoforte, pubblicato il bando per l'affidamento in locazione dei locali dell'ex "Cubri"

Sul sito del Comune è stato pubblicato il bando per affidare in locazione il locale (noto come ex Cubri) per somministrazione di alimenti e bevande presso gli impianti sportivi. Stanno infatti terminando i lavori di manutenzione straordinaria che riguardano soprattutto la componente impiantistica e che consentono di riattivare un locale di ritrovo chiuso da anni.

Il locale, molto attivo e frequentato in passato, è collocato in una area molto viva di Vicoforte in cui sono presenti le scuole, il campo da calcio, il campo da calcetto, la palestra, il parco giochi e l’area camper il cui progetto di completamento è in corso di affidamento. Il bando prevede la locazione per sei anni con possibilità di rinnovo a fronte di un canone mensile oggetto di offerta che dovrà essere presentata, in busta chiusa, entro il 14 agosto.

I requisiti per la partecipazione, gli obblighi del locatario, le clausole di risoluzione ed altre regole e prescrizioni sono elencate nel bando reperibile nella apposita sezione del sito comunale; qualsiasi informazione può essere richiesta all’Ufficio Tecnico.