Pubblicato il bando per l'affidamento dell'area camper a Vicoforte

È stato pubblicato sul sito del comune di Vicoforte il bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’area camper di proprietà comunale, in corso di completamento strutturale, situata presso gli impianti sportivi.

L’inizio della costruzione dell’area camper risale ad alcuni anni fa, grazie a fondi gestiti tramite l’allora Unione Montana del Monte Regale, ma non era stata conclusa.

Nel 2024 il Comune ha approvato un corposo progetto di completamento di oltre 260mila euro richiedendo ed ottenendo, alla fine del 2025, un contributo del Ministero del Turismo che integra il finanziamento comunale.

L’area sarà dotata di 19 stalli, di un fabbricato ospitante servizi igienici, docce e spazi per lavatoi e distributori di bevande, oltre a tutti i servizi utili per il soggiorno dei camperisti: scarico acque reflue, area ecologica, colonnine elettriche, illuminazione interna, videosorveglianza, sistema wi-fi ed infopoint a controllo remoto. L’area sarà accessibile con un sistema totalmente automatizzato. Nei pressi dell’area camper sono già presenti un’area giochi per bambini, un campo da calcetto e ampi spazi da gioco; anche i lavori di manutenzione straordinaria del vicino locale da adibire a bar sono in corso ed è già stato pubblicato il bando pubblico per la sua locazione.

La concessione avrà durata di dieci anni ed il bando prevede alcuni vincoli minimi di apertura oltre ad oneri a carico del concessionario e consente di presentare proposte migliorative che ovviamente saranno oggetto di valutazione e punteggio nell’ambito del procedimento di assegnazione della concessione.

L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere presentate entro l’8 agosto; informazioni sul progetto i cui lavori sono in corso di affidamento possono essere richiesti all’Ufficio tecnico comunale.

"È perfino inutile sottolineare l’importanza dei lavori di completamento dell’area di sosta per i camper che si trova in un contesto importante non solo per Vicoforte, ma per tutto il territorio - afferma il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Tenuti conto della sua localizzazione e di tutti i servizi che vengono messi a disposizione, potrà essere utilizzata per lunghi periodi dell’anno e per più giorni, diventando anche luogo di sosta prolungata per fruire dei percorsi turistici che pongono Vicoforte al centro di molti transiti, anche utilizzando la sentieristica percorribile a piedi o in bicicletta ad oggi molto apprezzata ed utilizzata.

I camperisti potranno quindi sostare anche per più giorni ed apprezzare, oltre alle attrazioni architettoniche e culturali del monregalese - Basilica compresa – ed a quelle paesaggistiche, anche i tanti percorsi naturalistici che transitano nel nostro paese".