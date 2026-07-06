Le icone sacre moderne conquistano il pubblico in visita al Santuario di Santa Lucia

Ampia partecipazione ieri, domenica 5 luglio, al Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì per le visite guidate a cura dei volontari dell'AmiSaL, arricchite dalla mostra di icone sacre moderne, realizzate a mano con cura e passione da Sabina Giacone Del Buono e da Chiara Racca Revelli.

Oltre alle icone, i visitatori hanno potuto ammirare anche le mostre dedicate al periodo della Resistenza con Suor Carla De’ Noni, Don Giuseppe Bruno, oltre a quelle sul rapporto tra il poeta Dante e Santa Lucia.

"Un sentito ringraziamento - dicono dall'AmiSaL - alle due artiste per questa loro particolare presenza, allo stand con gelati e specialità dolciarie dei F.lli Boero di Monforte d’Alba che arricchisce il pomeriggio con il servizio ristoro, agli instancabili volontari che si prestano continuamente per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai pellegrini, ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno ancora nelle prossime occasioni, il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Si segnala che il santuario rimarrà chiuso per tutto il mese di luglio, con riapertura al pomeriggio di domenica 2 agosto, a causa dei lavori urgenti inerenti la sistemazione strada di accesso al complesso.

"Ringraziamo il Comune di Villanova Mondovì e MondoAcqua per l’interesse e la realizzazione dell’opera tramite la società Giordano costruzioni".

Le prossime visite guidate sono in programma nei pomeriggi di domenica 2 agosto e 6 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati).

In particolare domenica 2 agosto saranno esposti particolari documenti e manoscritti storici, da parte di collezionisti locali, per arricchire il pomeriggio di vista al complesso storico del Santuario.

"Questa nuova fase ci lascia ben sperare in un rinnovato entusiasmo e in un interesse sempre più vivo – conclude il direttivo dell’AmiSaL – proseguendo il percorso avviato negli anni passati, durante i quali abbiamo accolto visitatori da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, inclusi pellegrinaggi e gruppi organizzati. Anche per quest’anno abbiamo ricevuto tante prenotazioni e restiamo ancora disponibili ad accogliere turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate".

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per riferimenti, informazioni adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com. Per donare il 5x1000 segnare il codice fiscale 93063870047 (box terzo settore-volontariato).