A Valdieri la prima edizione del Festival della Storia

La Società di Mutuo Soccorso di Valdieri presenta la prima edizione del Festival della Storia, una nuova rassegna culturale nata dall’entusiasmo e dalla partecipazione registrata nelle precedenti conferenze dedicate alla storia antica.

Con questa iniziativa, la Società di Mutuo Soccorso intende rafforzare il proprio impegno nella promozione della cultura sul territorio, proseguendo una tradizione che ha sempre visto queste realtà affiancare alle attività di assistenza momenti di formazione, divulgazione e crescita della comunità.

Il festival propone un ciclo di incontri con docenti universitari, ricercatori e divulgatori, con l’obiettivo di affrontare nel corso dell’anno temi e periodi storici differenti, rendendo la ricerca accessibile, coinvolgente e aperta a tutti.

Il primo appuntamento è in programma sabato 11 luglio alle 21 nella sede della Società di Mutuo Soccorso di Valdieri, in via A. Grandis 2, con il professor Marcello Valente, docente di Storia Greca all’Università del Piemonte Orientale e autore del volume Storia del mondo antico in 25 esplorazioni (Il Saggiatore, 2023). La sua conferenza, intitolata “Viaggio ai confini del mondo: gli antichi dove non ce li aspetteremmo”, accompagnerà il pubblico in un percorso alla scoperta degli orizzonti geografici e culturali del mondo antico.

La rassegna proseguirà in agosto con la presenza di Mattia Pietro Balbo, docente di Storia Romana all’Università di Torino e autore di diversi volumi, tra cui I dodici anni che cambiarono Roma: la vicenda dei Gracchi nella crisi della Repubblica (2018). Balbo, che ha recentemente curato per Oxford University Press A Community in Transition: Rome between Hannibal and the Gracchi (2023), presenterà l’incontro “Il grande affare della guerra per i Romani” nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica di Valdieri.

Il Festival della Storia proseguirà poi nei mesi di settembre e ottobre con ulteriori appuntamenti, che saranno annunciati nelle prossime settimane. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero e gratuito, e durante le serate sarà anche possibile sostenere le attività della Società di Mutuo Soccorso di Valdieri sottoscrivendo la tessera associativa annuale.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione dell’Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, della Cooperativa Montagne del Mare, del Comune di Valdieri e delle Aree Protette delle Alpi Marittime.arittime.