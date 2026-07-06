Mondovì, successo per la prima serata dei “Doi Pass”

Grande entusiasmo a Mondovì per la serata inaugurale dei “Doi Pass”, andata in scena mercoledì 1° luglio nel centro commerciale naturale cittadino. Ben 15 punti spettacolo hanno animato vie e piazze di Breo, completamente illuminate e con negozi ed esercizi aperti, richiamando migliaia di persone.

L’evento, organizzato dall’associazione La Funicolare in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il contributo della Fondazione CRC e della Camera di Commercio di Cuneo, ha offerto un programma variegato e coinvolgente. Sold out in piazza Roma per il dj set di Prezioso: uno show energico che ha unito tecnica e carisma, con ritmo incalzante e forte interazione con il pubblico. Molto apprezzati anche gli altri intrattenimenti diffusi, favoriti da condizioni meteo più fresche dopo le giornate di afa.

Il calendario prosegue mercoledì 8 luglio, sempre dalle 21, con il concerto dei Divina in piazza Santa Maria Maggiore. La formazione italiana proporrà un viaggio tra i grandi successi dance e pop dagli anni ’70 ai 2000, accompagnato da coreografie, animazione e cambi d’abito. In programma anche il Contest Y in piazza Roma, i Bandits con la storia del rock in piazza Cesare Battisti, la Bubble House per i bambini in piazzetta Comino, i Vuoto Totale in piazzetta Monsignor Moizo, la silent fitness in area Besio e la “Festa sotto le stelle” in corso Statuto lato ponte Madonnina, iniziativa inclusiva dedicata ai Centri diurni del Cuneese con il CSSM Monregalese.

Mercoledì 15 luglio spazio allo sport e ai giovani con l’accoglienza dello Smile Volley Camp in piazza Roma: attesi circa 150 atleti, con animazione affidata ai dj di Radio Bruno Marco Marzi e Marco Scarika. Sul palco anche due protagonisti della pallavolo italiana, Marco Bracci e Roberto Serniotti. In piazza Santa Maria Maggiore proseguirà il Contest Y – Vol. III “Oltre i Confini”, serata a tema rock, affiancata da concerti, balli occitani, stand di burraco, mostre, comicità e attività per tutte le età.

Non solo musica: martedì 7 luglio a Mondovì Piazza prenderà il via il “Cinema sotto le stelle” con la proiezione di “Jane Austen ha stravolto la mia vita” di Laura Piani, seguita il 14 luglio da “Stella”. Le proiezioni, nello scenario medievale di Piazza Maggiore, rappresentano un appuntamento molto atteso dai monregalesi.

Un cartellone ricco e trasversale che conferma i “Doi Pass” come uno degli eventi estivi di riferimento per la città, capace di coniugare spettacolo, socialità e valorizzazione del centro storico.