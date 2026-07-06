Sostieni Obiettivo Orchestra. Sostieni il talento. Sostieni Saluzzo.

Si tratta di un importante riconoscimento del valore artistico e formativo di un percorso che, da anni, rappresenta un'eccellenza nel panorama musicale italiano e contribuisce in modo concreto alla crescita delle nuove generazioni di musicisti professionisti.

Per la città di Saluzzo e per tutto il territorio, questo invito costituisce motivo di grande orgoglio: significa vedere riconosciuta, anche a livello nazionale, la qualità di una realtà capace di attrarre talenti, generare cultura e promuovere l'eccellenza formativa.

Questa tournée non rappresenta soltanto una straordinaria opportunità artistica per i giovani musicisti coinvolti, ma anche un'importante occasione di visibilità per la Scuola APM, per la città di Saluzzo e per tutti coloro che sceglieranno di sostenerne il cammino.

Per rendere possibile questa trasferta, ci rivolgiamo a aziende, enti, fondazioni, associazioni e cittadini che condividono il valore della cultura, della formazione e dell'investimento nei giovani. Attraverso una donazione o una sponsorizzazione sarà possibile contribuire concretamente alle spese di viaggio, al trasporto degli strumenti, all'ospitalità e all'organizzazione dei concerti.

Sostenere Obiettivo Orchestra significa:

investire nella crescita di giovani musicisti di talento,

contribuire alla promozione dell'eccellenza formativa del territorio,

associare il proprio nome o il proprio marchio ad un'iniziativa culturale di alto profilo,

partecipare a un progetto che porterà il nome di Saluzzo in alcuni dei più prestigiosi contesti musicali italiani.

Per le aziende, in particolare, sostenere questo progetto significa legare il proprio marchio ad un'iniziativa di riconosciuto valore artistico e formativo, capace di generare ritorno reputazionale e valore culturale per l'intera comunità.

Modalità di contributo

Conto intestato a: FONDAZIONE SCUOLA DI ALTO PERFEZIONAMENTO

IBAN: IT35K0838246770000110102994

È inoltre possibile effettuare una donazione tramite Satispay, cercando: Scuola APM.

Ogni contributo, grande o piccolo, rappresenta un aiuto concreto e un segno di partecipazione a un progetto che appartiene non soltanto ai musicisti, ma a un'intera comunità che crede nel valore del talento, della formazione e della cultura.

Sostieni Obiettivo Orchestra. Sostieni il talento. Sostieni Saluzzo.