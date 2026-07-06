Saluzzo, a Villa Belvedere Radicati arriva “Una serata diversa”

Giovedì 9 luglio, alle 21,30, il giardino terrazzato di Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17 a Saluzzo, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per "Una serata diversa", la nuova commedia teatrale scritta e diretta da Mario Bois.

Lo spettacolo propone una commedia brillante dai ritmi incalzanti, costruita attorno alle vicende di quattro amiche – Stella, Viola, Titty e Dory – che, come di consueto, si ritrovano per trascorrere una serata insieme tra un brindisi e una partita a carte. Durante l'incontro riaffiorano le difficoltà sentimentali e i problemi nei rapporti con gli uomini, ma quella che sembra una normale rimpatriata si trasforma presto in un'occasione per guardare la propria vita da una prospettiva nuova e inaspettata.

«Una serata diversa – spiega Mario Bois – è una commedia brillante con ritmi sostenuti che racconta, con ironia e leggerezza, le vicende amorose delle quattro protagoniste. Sarà proprio una serata fuori dall'ordinario a offrire loro una prospettiva diversa sul futuro».

A dare vita ai personaggi saranno Anna Paola Caporossi, Alessandra Aprile, Mariella Fissore e Donatella Fontana, affiancate sul palco da Giovanni Fantino.

I biglietti sono disponibili in prevendita al Tabacafè alle Corti, in via della Resistenza a Saluzzo, aperto con orario continuato tutti i giorni dalle 7 alle 19,30.

Il costo del biglietto è di 13 euro, con tariffa ridotta per i bambini sotto gli 8 anni e gli over 65; ingresso gratuito per le persone con disabilità accompagnate.

La serata offrirà anche la possibilità di vivere un'esperienza completa nello splendido contesto di Villa Belvedere. Alle ore 20 sarà possibile partecipare a un apericena nel giardino della villa, con prenotazione obbligatoria al Caffè Stradivari (telefono 0175-46441, anche tramite WhatsApp). Prima dell'inizio dello spettacolo sarà inoltre attivo il servizio bar.