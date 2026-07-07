Cuneo, al via una ulteriore tranche di lavori per la scuola Einaudi: la messa in sicurezza della palestra

Sono stati consegnati ieri, lunedì 6 luglio, i lavori per la messa in sicurezza del controsoffitto della palestra nella Scuola primaria “Luigi Einaudi”, a cui si accede da via Quintino Sella, che, salvo imprevisti, saranno conclusi entro fine settembre.

Approfittando della chiusura estiva della struttura, infatti si procederà con l’intervento che prevede la demolizione del controsoffitto e della sovrastante copertura e il rifacimento di una nuova struttura lignea, che garantirà maggiori livelli di sicurezza, efficientamento energetico e qualità degli spazi interni.

La spesa progettuale prevista ammonta a 300.000,00 €, che saranno interamente coperti grazie a risorse che il Comune di Cuneo ha ottenuto dalla partecipazione a un bando del Ministero per l’Istruzione e il Merito.

I servizi tecnici inerenti la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati affidati allo studio DQUADRO SRL-STP mentre i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Massucco Costruzioni Srl.

“Continua l’impegno del Comune di Cuneo per gli adeguamenti in materia di sicurezza e norme antincendio di edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, il vicesindaco Luca Serale. “Siamo doppiamente contenti perché lavoriamo con risorse che l’Ente è stato capace di attrarre, con la partecipazione a bandi ministeriali”.

Aggiunge la sindaca Patrizia Manassero: “Siamo al rush finale dei progetti Pnrr, la quantità di lavoro è davvero enorme, sui cantieri e negli uffici, per far fronte a tutte le richieste burocratiche che accompagnano questi finanziamenti; eppure, gli uffici riescono a seguire anche molto altro. Segno della competenza, professionalità e dedizione del nostro staff. Non posso che ringraziare, a nome della cittadinanza, e in questa occasione a nome delle famiglie che useranno la palestra risistemata”.