Contrada Mondovì si ritrova a tavola: la cena di quartiere apre la settimana della Madonna del Carmine di Cuneo

Condivisione, amicizia e tradizione. Si è svolta nella serata di lunedì 6 luglio la tradizionale "cena di contrada" in Contrada Mondovì, nel cuore del centro storico di Cuneo. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno riunisce residenti del quartiere, ma anche tanti amici e partecipanti provenienti da altre zone della città, in un clima di festa e convivialità.

La formula è quella che ne ha decretato il successo: ciascuno porta un piatto da condividere e la tavolata diventa un'occasione per rinsaldare i legami di vicinato e vivere insieme uno dei momenti più caratteristici dell'estate cuneese.

Da ieri sera, inoltre, le luminarie hanno illuminato via Roma, dando ufficialmente il via alla settimana di festeggiamenti dedicata alla Madonna del Carmine. Le luci accompagneranno residenti e visitatori per tutta la settimana, contribuendo a creare l'atmosfera della ricorrenza, tra le più sentite nel centro storico cittadino.

Il programma culminerà sabato con la tradizionale processione della Madonna del Carmine. Nel pomeriggio si terrà la consueta Infiorata, durante la quale volontari e residenti realizzeranno tappeti e decorazioni floreali lungo il percorso del corteo religioso. In serata la processione partirà da Contrada Mondovì, attraverserà via Roma e si concluderà davanti al Duomo di Cuneo, richiamando numerosi fedeli e cittadini.

La devozione alla Madonna del Carmine è tra le più antiche e radicate della tradizione cattolica. A Cuneo la festa è storicamente legata alla chiesa della Madonna del Carmine (San Sebastiano), situata proprio in Contrada Mondovì, e alla presenza della confraternita che nei secoli ha custodito e tramandato questa ricorrenza. La processione rappresenta uno dei momenti più significativi della vita religiosa del centro storico, capace di unire la dimensione spirituale a quella comunitaria e di mantenere viva una tradizione che continua a coinvolgere l'intero quartiere e numerosi cuneesi.