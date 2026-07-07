Mondovì, torna regolare il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade: attenzione ai divieti

Con l’entrata in vigore ufficiale, lo scorso 1° luglio, del nuovo appalto per la gestione dei rifiuti e l’igiene urbana, da giovedì 9 luglio comincia il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade curato direttamente da Proteo Ambiente. Al fine di agevolare i cittadini al rispetto dei divieti, in questa prima fase verrà di volta in volta installata un’apposita cartellonistica temporanea in affiancamento a quella fissa già presente in loco. Ritorna in vigore, dunque, il programma mensile di spazzamento delle strade urbane dalle ore 5.00 alle ore 8.00 con specifico riferimento al primo lunedì, giovedì e sabato del mese, nonché al secondo e terzo giovedì e sabato del mese.

In particolare, nei prossimi mesi di luglio e di agosto:

- giovedì 9 luglio e 13 agosto (ore 5.00/8.00): via Galliano, via Annoni, piazza Montezemolo, via Nino Curti, via Matteotti (lato destro), piazza della Repubblica;

- sabato 11 luglio e 8 agosto (ore 5.00/8.00): corso Diaz (lato verso piazza Mellano), corso Italia (lato verso piazza Monteregale), corso Europa (lato verso Piscina comunale), via Ortigara, via Delvecchio (lato via della Cornice);

- giovedì 16 luglio e 20 agosto (ore 5.00/8.00): via Manfredi, via Matteotti (lato sinistro), via delle Ripe, via Morozzo della Rocca, piazza Perotti, parcheggio fronte condominio “Cristalli” di via Cuneo su entrambi i lati;

- sabato 18 luglio e 22 agosto (in sostituzione del 15 agosto festivo, ore 5.00/8.00): via Piave, via Viale, via Sappa, via Vigo, via del Risorgimento (lato destro), via Piemonte (lato verso via Ortigara);

- sabato 1° agosto (ore 5.00/8.00): corso Diaz (lato verso stazione ferroviaria), largo Campana, corso Italia (lato verso stazione ferroviaria), corso Europa (verso piazza Monteregale), via Delvecchio (lato verso piazza Mellano);

- lunedì 3 agosto (ore 5.00/8.00): piazza Carlo Ferrero, via Beccaria, via Rosa Govone, via Biglia, piazza Ellero, corso Statuto, piazzetta Levi, via Einaudi, viale Vittorio Veneto;

- giovedì 6 agosto (ore 5.00/8.00): via del Risorgimento (lato sinistro), via Eula, via Borzini, via Primo Alpini, via Manzoni, via Piemonte (lato verso via Manzoni), via Cuneo (primo tratto verso Cuneo).