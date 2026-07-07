Fede, arte e solidarietà, il cuore di Cuneo batte per la Madonna del Carmine: ecco il ricco programma degli eventi

La città di Cuneo si appresta a vivere uno dei momenti più attesi, intensi e suggestivi dell'estate. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026, il capoluogo della Granda ospiterà i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Il ricco programma di quest'anno promette di unire strettamente la profonda devozione spirituale a grandi eventi culturali, musicali e di beneficenza, sotto la collaudata regia dell'associazione "Cuneo Illuminata" e in sinergia con le principali realtà del territorio.

Il via ufficiale alle celebrazioni sarà dato giovedì 9 luglio alle ore 20:00 con un forte segnale di condivisione e solidarietà. La centralissima Via Roma farà infatti da cornice alla suggestiva cena benefica "1000 Luci nel Piatto". Per l'occasione, lo storico asse cittadino si trasformerà in un salone a cielo aperto, dove la convivialità culinaria sposerà la raccolta fondi destinata a importanti cause sociali.

L'atmosfera si scalderà ulteriormente venerdì 10 luglio quando i riflettori si sposteranno nella scenografica Piazza Galimberti. A partire dalle ore 21:30, il cuore pulsante di Cuneo accoglierà la travolgente energia del Sunshine Gospel Choir, uno dei cori più prestigiosi del panorama musicale, che regalerà alla cittadinanza una serata di grandissimo impatto emotivo e ritmo.

La giornata di sabato 11 luglio sarà interamente dedicata alla tradizione visiva e alla fede. Fin dalle prime luci del mattino (dalle ore 9:00), Via Roma e la caratteristica Contrada Mondovì si popoleranno di colori e profumi grazie all'Infiorata. Maestri infioratori e volontari lavoreranno fianco a fianco per dare vita a splendidi mosaici di fiori, disegnando veri e propri tappeti d'arte sacra sulla pavimentazione urbana.

In serata, la devozione raggiungerà il suo culmine spirituale: dalle ore 20:30, proprio su quel percorso arricchito dai petali di fiori (tra Contrada Mondovì, Via Roma e Piazza Galimberti), si snoderà la solenne Processione. Il corteo religioso sarà immerso in una cornice mozzafiato, grazie alle maestose luminarie che verranno accese lungo tutto il tragitto, simbolo inconfondibile delle grandi feste cuneesi.

I festeggiamenti non si limiteranno alle sole celebrazioni centrali, ma offriranno una spinta importante alla valorizzazione turistica. Nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, saranno infatti attive speciali visite guidate della città, disponibili sia al mattino sia al pomeriggio, pensate per svelare a residenti e turisti i segreti storici e artistici del capoluogo.

La giornata conclusiva di domenica 12 luglio amplierà i confini della festa guardando all'intero territorio piemontese grazie ai Pellegrinaggi ai Santuari. Saranno organizzate escursioni e momenti di preghiera diretti verso alcune delle mete spirituali più celebri e affascinanti delle valli e delle pianure circostanti: la Certosa di Pesio, l'Abbazia di Staffarda, il suggestivo Santuario di Sant'Anna di Vinadio e il maestoso Santuario di Castelmagno.

La complessa macchina organizzativa è guidata dall'Associazione "Cuneo Illuminata", che ha operato in stretta collaborazione con "Conitours" e con la parrocchia di San Sebastiano. La manifestazione vanta il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Cuneo e della Diocesi di Cuneo-Fossano, oltre al contributo della Fondazione CRC. Tutti gli scatti e la documentazione visiva dell'evento sono affidati alla fotografa Teresa Maineri.

Prenotazioni: Per la cena benefica, le visite guidate e i pellegrinaggi ai santuari della domenica, la prenotazione è obbligatoria e gestita tramite il portale di riferimento territoriale www.cuneoalps.it.

Informazioni generali: Il programma completo e tutti i dettagli logistici sono consultabili sul sito ufficiale dell'evento: www.cuneoilluminata.eu.