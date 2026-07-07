Le Vele Alassio: tre notti da vivere tra grandi ospiti, musica internazionale e stile!

Una settimana all’insegna del divertimento, della musica e dell’eleganza attende il pubblico de Le Vele Alassio, pronto ad animare la Riviera ligure con tre appuntamenti imperdibili. Ogni evento avrà una propria identità, ma tutti saranno accomunati dall’eccellenza dell’intrattenimento che da sempre contraddistingue il celebre club.
Giovedì 9 luglio — ore 23:00 — MAMACITA
Si parte giovedì 9 luglio, dalle ore 23:00, con il ritorno di Mamacita, il party più amato dagli appassionati delle sonorità Latin Urban. Un format capace di coinvolgere migliaia di persone in tutta Italia grazie a un mix esplosivo di energia, spettacolo e grandi successi, pronto ancora una volta a trasformare la pista de Le Vele in una festa senza sosta.
Promozioni della serata:
- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.
Venerdì 10 luglio — ore 23:00 — FEELINGS
Venerdì 10 luglio, sempre dalle ore 23:00, sarà la volta di Feelings, l’evento che porta ad Alassio un’atmosfera internazionale attraverso le migliori selezioni Afro House e Indie Dance. Special guest della serata sarà Enzo Siffredi, DJ e produttore italiano tra i più apprezzati della scena Afro House, protagonista nei club più prestigiosi del panorama internazionale. Al suo fianco, in consolle, ci sarà Francis Key, autentico punto di riferimento per il pubblico de Le Vele, capace di creare il perfetto equilibrio tra eleganza musicale ed energia in pista.
Promozioni della serata:
- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora e mezza dall’apertura dell’evento.
- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.
Sabato 11 luglio — ore 23:00 — STYLHERTZ
Gran finale sabato 11 luglio con il ritorno di Stylhertz – "Where Music Meets Style", l'appuntamento simbolo del sabato notte della Riviera ligure. Una serata che unisce musica, glamour ed esclusività, diventata negli anni un punto di riferimento per chi desidera vivere una notte all'insegna dello stile. In consolle, Judici per un esclusivo all night long! Per l'occasione, nel rispetto del dress code che contraddistingue l'evento, per gli uomini è gradita la camicia, così da contribuire a creare quell'atmosfera elegante e ricercata che rende Stylhertz un'esperienza unica.
Promozioni della serata:
- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima ora dall’apertura dell’evento.
- Ticket d’ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.
Tre serate, tre format di successo e un’unica destinazione: Le Vele Alassio, pronta ancora una volta a regalare emozioni, musica e divertimento nel cuore dell’estate.
Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 9th July 2026
Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!
Thursday, 9th July 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
Summer Tour 2026
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
Val S
Lizzio
Rayden
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-9th-july-2026/237031/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 10th July 2026
Come to Feel the Rhythm!
Friday, 10th July 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
FEELINGS
LINE UP
Enzo Siffredi
Francis Key
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-10th-july-2026/237124/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 11th July 2026
Where music meets style!
Saturday, 11th July 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
STYLHERTZ
LINE UP
Judici
DETAILS
- Dress Code: Stylish
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Stylish
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-11th-july-2026/237168/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents