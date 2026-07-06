Drink Art, il programma continua con un'anticipazione giovedì 9 luglio per entrare nel vivo venerdì 10

L’attesissima prima serata della seconda edizione di Drink Art, è partita con il piede giusto, superando ogni aspettativa.

Venerdì 3 luglio, fin dalle prime ore della sera e ben oltre la mezzanotte, un flusso costante e crescente di persone ha letteralmente invaso le strade della città, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto all’insegna dell’allegria, della festa e della grande musica.

La sindaca Patrizia Manassero, e il vice sindaco Luca Serale, l’assessore Andrea Girard, accompagnati da Valerio Romana e Pierpaolo Soria della Confartigianato hanno dato il via alla manifestazione con il simbolico taglio del nastro, a cui hanno partecipato anche Paolo Bernardi, i fondatori dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENIUM, organizzatrice della manifestazione, Claudio Serale, Francesco Corsetta ed Enrico Ricciardi, e il main Sponsor Ezio Filippi.

Un’affluenza record che testimonia la voglia di condivisione e di ritorno alla vita della comunità, accorsa in massa per godersi un’atmosfera unica, dinamica ed estremamente coinvolgente.

"Siamo davvero entusiasti e orgogliosi di questa risposta così calorosa da parte del pubblico," dichiarano gli organizzatori, esprimendo la massima soddisfazione per la riuscita dell’evento. "Vedere la città così viva, piena di energia e di sorrisi è la ricompensa più grande per tutto il lavoro di squadra svolto. Questo debutto straordinario ci dà la carica giusta per i prossimi appuntamenti".

La manifestazione, tuttavia, non è stata solo sinonimo di intrattenimento, ma ha saputo mettere al centro un valore fondamentale: la solidarietà. Grande riscontro ha infatti ottenuto l’iniziativa benefica della "Pizza del Cuore".

A questo proposito, Francesco Corsetta ha voluto esprimere un sincero ringraziamento: "Voglio ringraziare di cuore i quasi 100 partecipanti della 'Pizza del Cuore'. Grazie alla loro generosità e alla loro presenza potremo devolvere un importante contributo all'associazione Voglia di Crescere, destinato al reparto Neonatale dell’ospedale di Cuneo. Sapere che il divertimento può trasformarsi in un aiuto concreto per i piccoli più vulnerabili ci riempie di orgoglio".

Gli organizzatori rinnovano il loro ringraziamento a tutti i partecipanti e agli sponsor che hanno reso indimenticabile questa prima notte e annunciano già le novità del prossimo weekend, che si preannuncia altrettanto imperdibile.

Il programma ripartirà con un'anticipazione giovedì 9 luglio presso il ristorante Bife Ancho, dove il pubblico potrà assistere al trascinante spettacolo di Tango dei Los Argentanos, mentre Venerdì 10 luglio sarà la volta del secondo appuntamento ufficiale con Drink Art: si partirà all’ora dell’aperitivo, che grazie alla promozione dedicata dei drink ticket al costo di solo 10 euro, comprensivi di 2 drink, si avrà l'opportunità di brindare e scoprire le proposte dei locali aderenti. Ticket sono in quantità limitata, consigliamo quindi di aggiudicarseli il prima possibile.

Alle ore 21:00 si entrerà nel vivo della serata con la grande esibizione di Cocktail Flair, uno show spettacolare in cui i bartender professionisti di Odk si esibiranno creando drink in modo unico e acrobatico.

La serata continuerà grazie alla musica dei Dj set che trasformeranno Via Roma in un percorso di musica, spettacoli, locali aperti e persone che vivranno il centro storico in un'atmosfera coinvolgente e immersiva, confermando Drink Art come uno degli appuntamenti simbolo dell'estate cuneese.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile consultare i canali social ufficiali dell'evento.

L'appuntamento è per venerdì 10 luglio, dalle ore 20.00, in Via Roma. Vi aspettiamo per divertirci nella movida Cuneese.