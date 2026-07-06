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Eventi | 06 luglio 2026, 19:00

E' iniziato a Cuneo il conto alla rovescia per il Festival A Tutto Tondo

Dall'8 all'11 luglio al Rondò dei Talenti

E' iniziato a Cuneo il conto alla rovescia per il Festival A Tutto Tondo

"A tutto tondo" torna a Cuneo al Rondò dei Talenti con un programma ricchissimo. Quattro giorni da vivere tra spettacoli, attività, laboratori, talk per tutti dall'alba al tramonto. SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI>

 

 

Inizia la giornata al Rondò!

 

 

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Wake up: il Festival si vede dal mattino
Molti appuntamenti sono già al completo ma ci sono ancora alcuni posti disponibili per: mercoledì 8 luglio, dalle 7.30 alle 8.30 per camminare insieme sul Viale degli Angeli con Amico Sport ISCRIVITI QUI>; giovedì 9 luglio dalle 7.30 alle 8.30 per iniziare la giornata con energia e movimento, a ritmo di musica, insieme a Promosport ISCRIVITI QUI>. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e al termine della lezione verrà offerta la colazione ai partecipanti.

 

 

A tutto tondo: che spettacoli!

 

 

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TEATRO, CINEMA, SPETTACOLI DI MIRABILIA

La piazza del Rondò, con il festival A tutto tondo si trasforma in una arena per dare spazio alla magia dello spettacolo. Due appuntamenti per vivere il teatro come ascolto, espressione e confronto: mercoledì 8 luglio alle 21 va in scena il terzo atto dello spettacolo di "Impegnati nei diritti" realizzato da PoEM per riflettere sull'attualità e il modo di abitare il presente ISCRIVITI QUI>; giovedì 9 luglio alle 21.30 va in scena la "La cella di fronte" spettacolo teatrale di Kento che restituisce un quadro sincero e coinvolgente di un luogo spesso ignorato, fatto non solo di errori e punizioni, ma anche di sogni, ingiustizie e seconde possibilità ISCRIVITI QUI>. Venerdì 10 luglio alle 21.30, cinema all'aperto con la proiezione libera e gratuita del film "Perfect days" di Wim Wenders. Sabato 11 luglio dalle 15 alle 18.30 giochi e spettacoli in piazza realizzati in collaborazione con Mirabilia. SCOPRI IL CALENDARIO COMPLETO>

 

 

 

L'educazione il cuore del festival

 

 

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IMMAGINAZIONE E CORAGGIO NELL'EDUCARE
Cosa significa educare oggi? 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, dalle 10 alle 13 presso Spazio Varco, A tutto tondo cerca di dare una risposta a questa domanda, con il 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗴𝗻𝗼 "𝗜𝗺𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲". Un momento di confronto condotto da Gigi Cotichella, in cui visioni, esperienze e pratiche si incontrano per interrogare il presente e immaginare nuovi orizzonti educativi. Con Stefano Laffi e Elena Rainò parleremo di trasformazioni sociali, nuove generazioni, scuola, territorio, creatività, responsabilità e capacità di affrontare l'incertezza. ISCRIVITI QUI>

 

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L'AGORA' DELL'EDUCAZIONE, LA FIERA DI A TUTTO TONDO

Sabato 11 luglio ritorna l'Agorà al Rondò dei talenti! Tante realtà locali e nazionali impegnate nel mondo dell'educazione si incontrano per raccontare esperienze, strumenti, attività e possibilità. Ci saranno stand, materiali da scoprire, laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, talk educativi per insegnanti, educatori, genitori e adulti interessati. L'Agorà dell'educazione ti aspetta al Rondò dei talenti l'𝟭𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟬.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴.𝟯𝟬, insieme a laboratori gratuiti  (dalle ore 10.45 alle 13) e talk educativi (dalle 14.30 alle 16.30). SCOPRI IL PROGRAMMA>

 

c.s.

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