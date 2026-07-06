E' iniziato a Cuneo il conto alla rovescia per il Festival A Tutto Tondo

<figure class="image image_resized" style="width:600px;"> </figure> IMMAGINAZIONE E CORAGGIO NELL'EDUCARE

Cosa significa educare oggi? 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, dalle 10 alle 13 presso Spazio Varco, A tutto tondo cerca di dare una risposta a questa domanda, con il 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗴𝗻𝗼 "𝗜𝗺𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲". Un momento di confronto condotto da Gigi Cotichella, in cui visioni, esperienze e pratiche si incontrano per interrogare il presente e immaginare nuovi orizzonti educativi. Con Stefano Laffi e Elena Rainò parleremo di trasformazioni sociali, nuove generazioni, scuola, territorio, creatività, responsabilità e capacità di affrontare l'incertezza. ISCRIVITI QUI> <figure class="image image_resized" style="width:600px;"> </figure> L'AGORA' DELL'EDUCAZIONE, LA FIERA DI A TUTTO TONDO Sabato 11 luglio ritorna l'Agorà al Rondò dei talenti! Tante realtà locali e nazionali impegnate nel mondo dell'educazione si incontrano per raccontare esperienze, strumenti, attività e possibilità. Ci saranno stand, materiali da scoprire, laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, talk educativi per insegnanti, educatori, genitori e adulti interessati. L'Agorà dell'educazione ti aspetta al Rondò dei talenti l'𝟭𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟬.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴.𝟯𝟬, insieme a laboratori gratuiti (dalle ore 10.45 alle 13) e talk educativi (dalle 14.30 alle 16.30). SCOPRI IL PROGRAMMA>