Patrizia Venditti saluta l’IIS Virginio-Donadio: si chiude un ciclo di sette anni

Con l’ultimo Collegio dei Docenti di fine giugno si è concluso il percorso della dirigente scolastica Patrizia Venditti alla guida dell’IIS Agrario-Alberghiero “Virginio-Donadio” di Cuneo e Dronero. Un mandato durato dal 2019 al 2026, segnato da una forte attenzione alla crescita dell’istituto, all’innovazione didattica e alla valorizzazione delle potenzialità di ogni studente.

Nel corso di questi anni la dirigente Venditti ha accompagnato la scuola in una fase complessa e decisiva, mantenendo saldo il dialogo con il territorio e puntando su inclusione, partecipazione e collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica. Un lavoro portato avanti con continuità anche nei momenti più delicati, a partire dall’emergenza Covid e, successivamente, nella gestione delle risorse e dei progetti legati al PNRR.

La preside ha maturato una lunga esperienza nella dirigenza scolastica, ricoprendo incarichi in diversi istituti e affiancando all’attività gestionale un costante interesse per la ricerca educativa, la sperimentazione didattica e la formazione. Laureata in Sociologia e Scienze Politiche, è anche counselor a orientamento psicosintetico, elementi che hanno contribuito a caratterizzare il suo stile di leadership, sempre attento alle relazioni umane e al benessere della comunità scolastica.

"In questi anni abbiamo avuto il privilegio di lavorare accanto a una dirigente attenta e determinata, con la quale personalmente ho sempre trovato disponibilità all’ascolto", sottolinea il vicepreside Roberto Olivero. "Il suo intento è stato quello di guidare la nostra scuola in un momento particolare; non dimentichiamo infatti il tempo dell’emergenza Covid. Dopo la pandemia, come molti altri dirigenti, si è trovata a dover gestire i piani e le risorse PNRR. In questo ha dimostrato di saper guidare la scuola con lungimiranza e senso delle istituzioni, senza mai perdere di vista il valore e lo scopo principale della crescita delle nuove generazioni".

Olivero, a nome dell’intera comunità scolastica, ha rivolto alla dirigente un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per l’umanità dimostrata nell’affrontare ogni sfida. La comunità dell’IIS “Virginio-Donadio” si unisce così agli auguri per il nuovo capitolo che si apre per Patrizia Venditti, con gratitudine per il segno lasciato nella storia dell’istituto.