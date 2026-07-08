Protezione Civile: a Bra giornata formativa per amministratori e tecnici

Si è svolta lunedì 6 luglio 2026, presso l'Auditorium del centro polifunzionale "Arpino" di Bra, un'importante sessione formativa dedicata ai temi della Protezione Civile.

L'iniziativa, volta ad aggiornare e rafforzare le competenze del sistema di Protezione Civile locale, è stata realizzata grazie all'apporto dei formatori del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte e in stretta collaborazione con l'Ufficio Protezione Civile della Provincia di Cuneo. Durante la mattinata, i partecipanti hanno assistito a una panoramica approfondita sulle principali funzioni di interesse comunale in materia di sicurezza e gestione delle emergenze, oltre a un focus sul volontariato a cura del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte.

L'incontro ha registrato la partecipazione di Sindaci, amministratori e tecnici dei Comuni facenti parte dei Centri Operativi Misti (COM) di Bra e di Alba, compresi i tecnici del servizio di Protezione Civile della Città e dell'assessora comunale delegata Francesca Amato, oltre che del consigliere provinciale con delega alla Protezione civile Simone Manzone.

Il cuore operativo della giornata è stato il laboratorio pratico intitolato "Vai in PaniC.O.C.", condotto sotto la supervisione della società Quesite Srl su incarico della Regione. I tecnici e gli amministratori si sono messi alla prova simulando una situazione di emergenza basata su un caso di studio reale, che ha previsto l'attivazione simulata di un Centro Operativo Comunale (COC). Al termine delle attività e dopo una pausa pranzo curata dalla mensa comunale di Bra – a cui va un sentito ringraziamento per il supporto logistico –, la giornata si è conclusa nel pomeriggio con l'analisi dei casi di studio.

L'appuntamento ha rappresentato un tassello fondamentale per consolidare la sinergia tra gli enti locali e migliorare la prontezza del sistema di Protezione Civile a tutela della cittadinanza.