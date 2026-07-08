Le penne nere sempre in vetta: grandi risultati della Sezione ANA Mondovì alle Alpiniadi

“È sempre la squadra che vince ed è sempre l’impegno che conquista gli obiettivi. Gli alpini lo sanno bene e lo dimostrano ogni volta che scendono in campo, sia quando aiutano gli altri che quando, come in questo caso, portano alta la bandiera del Piemonte, della Granda e della città di Mondovì nelle sfide sportive”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, si complimenta con la Sezione ANA di Mondovì e con il suo GSA - Gruppo Sportivo ANA - che si è classificata al secondo posto italiano alle ultime Alpiniadi, ossia le “Olimpiadi degli Alpini”, che si svolgono ogni quattro anni.

In Friuli, ad Arta Terme in provincia di Udine dove si sono tenute le competizioni, per gli atleti del Gruppo sportivo di Mondovì è stato un successo, in particolare in due gare: la prova di staffetta in montagna e la prova di corsa individuale, sempre in montagna. La staffetta, si è svolta a Tolmezzo, con un percorso di 7,5 km e un dislivello di 350 metri, nella categoria "Aggregati", la coppia Stefano Giordano e Nicolas Gastaldi si è piazzata al 1° posto.

Dietro di loro un'altra coppia dell'ANA Mondovì: Elia Bongiovanni e Massimiliano Durbano. Così l'ANA di Mondovì si è classifica al 2° posto fra le Sezioni italiane. Risultato altrettanto soddisfacente alla prova di corsa individuale: 12,5 km di percorso per 650 metri di dislivello: dal 3° al 6° posto tutta la classifica è stata occupata dagli stessi atleti nella categoria "Aggregati": Gastaldi al 3° posto, Bongiovanni al 4°, Giordano al 5° e Durbano al 6°. Fra gli Alpini, Cristian Conte 10° (e 5° nella sua categoria di età), Luca Laratore 17° (7° nella sua categoria di età) e Andrea Arcadu 40° posto.

Anche in questa gara, la sezione ANA di Mondovì si è classificata al 2° posto fra le sezioni d'Italia.

“Mi complimento con tutti: atleti, preparatori ed accompagnatori - conclude il vicepresidente Franco Graglia -. Considerando che il Gruppo è stato formato pochi anni fa, ossia solo tre anni fa, la soddisfazione per il referente del GSA di Mondovì, Renzo Ferrero, che ha seguito il gruppo, e per Armando Camperi, presidente della Sezione ANA Mondovì, è sicuramente molto grande ma sono certo che è anche uno stimolo per fare ancora meglio alle prossime Alpiniadi”.