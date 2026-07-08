Salmour nel weekend celebra la quinta edizione della “Fiera del Grano rosso”

A Salmour giunge alla sua quinta edizione la “Fiera del Grano rosso”. Una festa che celebra in primis un prodotto di qualità di estrazione agricola, l’“oro rosso” del paese.

La rassegna vuole valorizzare una risorsa inserita tra le De.Co, (di Denominazione Comunale) e sarà articolata in due giorni: sabato 11 e domenica 12 luglio.

“Sarà una manifestazione ricca di eventi, cibo e attività per tutti, grandi e piccoli. – spiega il consigliere comunale Alberto Galleano - Tra gli appuntamenti non mancherà la musica, con la cover band dei Nomadi "Controvento" sabato sera”.

IL PROGRAMMA DELLA “FIERA DEL GRANO ROSSO SALMOUR 2026”

L’inaugurazione della rassegna sarà sabato 11 luglio alle 16, con il taglio del nastro e la partecipazione degli Sbandieratori di Cherasco.

Alle 16.45 lo storytelling e la consegna della “Spiga d’oro” al nuovo vincitore designato per quest’edizione.

Alle 17.30 la dimostrazione di trebbiatura antica. A seguire gli aperitivi e lo Street food (organizzato dalla Pro loco) al parco Crova di Salmour. Alle 20.30 anche la possibilità di assaporare la Cena Gourmet, invece a cura dall’agriturismo Sarmore, Alle 21.30 l’esibizione dei “Controvento”.

Domenica 12 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 spazio ai “giochi di una volta” per bambini (dal calcio al tiro a segno, passando per le freccette, la gabbia di grano, il flipper umano e il calcio bowling), all’ apertura dei vari stand, fra cui quello specifico del Grano rosso Salmour, “Le Bolle” dei truccambimbi, al mercatino delle pulci e all’esposizione delle attrezzature agricole antiche, delle auto e delle moto d’epoca, pitbike e kart dell’Asd Motor Park Salmour.

Dalle 10 alle 11 e dalle 14 alle 15 l’Asd Salmour organizza i giochi in inglese per i bambini dai 4 anni in su.

Alle 12 e alle 16.15 ennesima dimostrazione di trebbiatura antica; alle 12.30 il pranzo al parco, con possibilità di assaggio del maiale nero piemontese dell’allevamento “La collina dei maiali neri di Salmour” e della birra di Salmour di Grano rosso.

Alle 15 le attività di incisione, la cosiddetta pirografia, dedicata ai bambini e la dimostrazione della realizzazione di cesti e cordi a cura dell’associazione Antichi Mestieri Salmour. Alle 15.30 il gioco di carte “One Piece” a cura dell’associazione Le Bolle di Salmour della presidente Alina Barbu.

Alle 16.15 si terrà l’ennesima dimostrazione, incentrata sui cani da ricerca e soccorso in azione, grazie all’ Asd Oz25 cani da ricerca. Per chiudere, alle 17.30, i canti all’insegna della tradizione piemontese con gli “Amis dl’a Madlana”.