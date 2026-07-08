Cuneo tra gospel, petali e devozione: la Madonna del Carmine accende il centro storico

Una settimana per riscoprire il legame tra fede, tradizione, cultura e territorio. Dal 5 al 12 luglio 2026 Cuneo ospiterà i festeggiamenti per la Solenne Processione della Madonna del Carmine, trasformando il centro storico in un percorso diffuso di spiritualità, accoglienza e partecipazione. Il programma, costruito attorno al tema di San Francesco d’Assisi, unirà momenti religiosi, visite guidate, musica, arte floreale, iniziative per famiglie e itinerari nei luoghi di culto della provincia, rivolgendosi ai fedeli, alle Confraternite, ai cittadini e ai turisti.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà dunque la figura del Patrono d’Italia, richiamata anche dal ritorno, dal 1° gennaio 2026, del 4 ottobre come festa nazionale civile. Un richiamo che assume un valore particolare in un tempo segnato da divisioni e tensioni, perché San Francesco invita a guardare alla pace, alla fraternità, alla cura del Creato e all’attenzione verso i più fragili come elementi centrali della vita comunitaria.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il concerto del Sunshine Gospel Choir, in programma venerdì 10 luglio alle ore 21.30 in piazza Galimberti. Fondato e diretto da Alex Negro, il coro torinese è da oltre 28 anni una delle realtà più rappresentative della musica gospel in Italia: sulla scena dal 1998, con prime apparizioni già dal 1996 come MDV Gospel Choir, ha all’attivo undici album e due DVD e vanta centinaia di concerti in Italia e all’estero, tra chiese, piazze, teatri, programmi televisivi e grandi eventi. Nel 2024 si è aggiudicato alla Royal Albert Hall di Londra il concorso internazionale How Sweet The Sound, ottenendo il titolo di miglior coro gospel d’Europa nella categoria Large Choir. La formazione, multietnica, riunisce numerose voci tra soprani, contralti, tenori e baritoni, accompagnate da una band professionista: un organico pensato per restituire l’energia del gospel più autentico e contemporaneo. Il repertorio unisce spiritual, soul, rhythm and blues e gospel moderno, con arrangiamenti capaci di coinvolgere il pubblico e trasformare il concerto in un’esperienza corale di gioia, fede e partecipazione. L’intrattenimento musicale sarà dedicato alla Madonna del Carmine e si inserirà in una giornata che prevede anche la visita guidata “Cuneo e San Francesco d’Assisi”, con partenza alle 18.00.

Sabato 11 luglio sarà invece il giorno dell’Infiorata, che fin dal mattino colorerà Contrada Mondovì e via Roma con mosaici di petali dedicati quest’anno alla figura di San Francesco d’Assisi. Volontari, associazioni e cittadini saranno coinvolti nell’allestimento di un grande tappeto floreale pensato per accogliere il passaggio della statua della Madonna durante la Solenne Processione. L’invito alla partecipazione è aperto a tutta la comunità, in un clima di collaborazione, bellezza e devozione popolare.

La sera, dopo il ritrovo alle 20.30 e la Liturgia della Parola, la Processione prenderà il via dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano, attraversando Contrada Mondovì e via Roma illuminate dalle luminarie a forma di giglio, fino a piazza Galimberti. Sarà il momento centrale della festa, con la presenza di numerose Confraternite e con il centro cittadino trasformato in un percorso di fede, memoria e identità condivisa.

Ad accompagnare il cammino della statua della Madonna sarà anche il progetto luminoso 2026: sedici tesate da otto metri, ispirate al fiore del giglio, saranno installate lungo via Roma, da Contrada Mondovì fino a piazza Galimberti, e per la prima volta anche nella stessa Contrada Mondovì. Il giglio, simbolo di purezza nella tradizione cristiana e legato sia alla Vergine Maria sia alla spiritualità francescana, diventerà così il segno visivo dell’intera festa. A completare l’allestimento, gigli giganti realizzati a mano da un’artista cuneese decoreranno la chiesa di San Sebastiano e il Duomo.

Accanto ai momenti centrali della festa, il programma proporrà anche visite guidate per leggere Cuneo attraverso la sua storia e il suo patrimonio artistico. Venerdì 10 luglio la visita serale “Cuneo e San Francesco d’Assisi” accompagnerà il pubblico nel centro storico con uno sguardo dedicato al tema dell’edizione; sabato 11 luglio l’itinerario sull’architettura Liberty condurrà tra monumenti, viali e palazzi di inizio Novecento; domenica 12 luglio una visita al Cimitero urbano racconterà le espressioni liberty di Bistolfi, Alloatti e Piatti, trasformando luoghi spesso meno conosciuti in tappe di un racconto culturale più ampio.

Domenica 12 luglio l’attenzione si allargherà al territorio con le visite ai santuari della provincia di Cuneo, pensate nell’ambito del progetto “Turismo e fede”. Con partenza in pullman da Cuneo, sarà possibile scegliere tra itinerari verso la Certosa di Pesio, l’Abbazia di Staffarda, il Santuario di Sant’Anna di Vinadio e il Santuario di Castelmagno. Durante i tour, un accompagnatore guiderà i partecipanti alla scoperta delle Confraternite, raccontandone storia, origini e tradizioni: un modo per intrecciare devozione, arte, memoria collettiva e paesaggi del Cuneese, valorizzando anche l’accoglienza turistica tramite pacchetti dedicati, strutture convenzionate e prenotazioni attraverso il sito di CuneoAlps

Il programma dei festeggiamenti conferma così la volontà di valorizzare la Madonna del Carmine non solo come appuntamento religioso, ma come grande occasione di comunità, cultura e promozione del territorio. Gospel, petali, luminarie, visite guidate, musica sacra, itinerari spirituali e accoglienza turistica compongono un racconto corale della città: una Cuneo che si prepara a vivere la propria tradizione con sguardo aperto, coinvolgendo residenti, pellegrini, Confraternite e visitatori.

Da segnare in agenda: venerdì 10 luglio, ore 21.30, Sunshine Gospel Choir in piazza Galimberti; sabato 11 luglio, Infiorata in Contrada Mondovì e via Roma e Solenne Processione dalle 20.30; domenica 12 luglio, visite ai santuari della provincia con prenotazione obbligatoria presso CuneoAlps.