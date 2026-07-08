Savigliano, il Museo Ferroviario diventa teatro della magia

Il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano diventa per un giorno un grande spazio dedicato all'immaginazione, alla scoperta e alla partecipazione.

In un contesto unico, dove la memoria industriale e ferroviaria incontra la creatività contemporanea, il pubblico è invitato a vivere un percorso immersivo tra illusionismo, teatro, magia e arti performative, con unici interventi creati appositamente da 4 famosi illusionisti della scena italiana.

Bingo (Gianluca Repetto), Madame Zorà, Beppe Brondinon e Mazz Mariano. Protagonista dell'intera giornata è il progetto speciale di Artemakia, che trasforma storici vagoni ferroviari in altrettante macchine del tempo dedicate all'evoluzione dell'illusione e della meraviglia.

Gli spettatori potranno attraversare quattro differenti epoche della magia, vivendo esperienze intime e coinvolgenti all'interno di spazi inconsueti e ricchi di fascino.

A completare il percorso, il grande spettacolo collettivo VadeMeCum – Tutti i Tempi in un Solo Gesto, che riunisce i linguaggi e le suggestioni delle diverse epoche in una celebrazione condivisa della fantasia e dello stupore.

L'iniziativa rappresenta un incontro originale tra patrimonio culturale, spettacolo dal vivo e valorizzazione del territorio, offrendo a famiglie, giovani e visitatori un'esperienza capace di trasformare il museo in un luogo vivo, partecipato e sorprendente.