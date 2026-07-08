A Busca nuovo appuntamento con la rassegna di teatro e circo in piazza Rossa

Torna anche quest’anno l’attesa rassegna estiva di teatro e circo di strada “Sì di Venere” che si tiene nella piazza Rossa del Comune di Busca e quest’anno nelle vie del centro del Comune di Caraglio.

A partire dal 10 luglio si avvicenderanno quattro compagnie per il divertimento di grandi e piccini nei consueti quattro venerdì di luglio. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno nei rispettivi Teatri Civici e, come ogni anno, gli spettacoli sono ad ingresso libero.



Venerdì 10 luglio ad animare la Piazza della Rossa di Busca sarà Riccardo Rosato ovvero l’arte dell’equilibrismo tra circo, teatro e ricerca continua. Nato a Torino, ha trasformato la sua passione per l’arte circense in una carriera costruita con dedizione, studio e costante sperimentazione. Parallelamente alla partecipazione a festival ed eventi, in Italia e all’estero, nel 2014 si diploma all’Atelier di Teatro Fisico Philip Radice, riconosciuto a livello internazionale. Nel 2021 riceve il premio del Clown Festival e dell’Anffas Clown.

Lo spettacolo, Pop Corn Break che porterà in scena parla di un sogno, a ricordarci che i sogni si possono avverare basta crederci fino in fondo.

Ed ecco a voi la storia di Dino, un venditore di popcorn che con tanti sforzi riesce a realizzare il suo sogno mettendo in scena un’opera molto divertente grazie alla partecipazione del pubblico. Dino sarà il regista, ma senza gli attori, uno spettacolo non può essere messo in scena ed ecco il coinvolgimento degli spettatori grandi e piccini, il tutto mentre i popcorn scoppiettano tra le mani di questo buffo personaggio, i bicchieri prendono vita e si trasformano in oggetti di giocoleria.

Cosi facendo, Dino, riesce a trasformare la piazza in un teatro, a portare avanti il suo sogno e a lasciare tutti a bocca aperta per un finale del tutto inaspettato.



-Ingresso libero

INFO www.santibriganti.it