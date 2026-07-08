Mirabilia On the Road accende l’estate nel Cuneese

L'estate di Mirabilia On the Road è appena iniziata e continua il suo viaggio nel cuore del Cuneese.

Fino al 20 settembre, il Festival attraversa borghi, città, vallate e luoghi straordinari, trasformando piazze, musei, paesaggi alpini e spazi della quotidianità in palcoscenici a cielo aperto. Un percorso fatto di incontri, emozioni e spettacoli che portano il circo contemporaneo, la danza, il teatro e la musica direttamente nei territori.

Dopo la prima tappa, il viaggio prosegue venerdì 11 luglio con un doppio appuntamento: a Roccasparvera, in collaborazione con Nuovi Mondi Festival, e al Rondò dei Talenti di Cuneo, dove Mirabilia sarà protagonista della giornata conclusiva di A Tutto Tondo con spettacoli, performance partecipative e attività dedicate alle famiglie.

Sabato 12 luglio sarà la volta del Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, che ospiterà uno speciale percorso immersivo firmato Artemakia: un viaggio tra illusionismo, memoria e immaginazione, capace di attraversare i secoli e raccontare l'evoluzione dell'arte magica.

Il cammino continua poi tra le montagne di Pontechianale (25-26 luglio), dove la Fête des Alpes trasformerà il paesaggio alpino in un grande teatro naturale, per arrivare ad Alba (31 luglio-2 agosto), Vernante (21-23 agosto), Chiusa di Pesio (29-30 agosto), Dogliani (11-13 settembre) e concludersi, per la prima volta, a Carrù (18-20 settembre).

Ogni tappa sarà diversa, costruita insieme alle comunità che la ospitano, ma accomunata dallo stesso spirito: vivere l'arte dal vivo come occasione di incontro, condivisione e scoperta.



Mirabilia Festival 2026: dal 2 al 6 settembre Cuneo celebra vent'anni di meraviglia

Dal 2 al 6 settembre, Cuneo torna a essere il cuore pulsante di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, che quest'anno celebra la sua XX edizione.

Vent'anni di spettacoli, ricerca artistica, incontri e comunità. Vent'anni durante i quali Mirabilia ha trasformato piazze, cortili, giardini e luoghi inaspettati in spazi di meraviglia, contribuendo a far conoscere il meglio del circo contemporaneo e delle arti performative internazionali.

Il tema scelto per questa edizione, "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar", è un invito a guardare al futuro con curiosità e fiducia: il cammino si costruisce insieme, passo dopo passo, attraverso la cultura, l'immaginazione e la condivisione.

Per cinque giorni la città ospiterà una programmazione straordinaria con 52 compagnie provenienti da tutto il mondo, oltre 170 repliche, 50 location e ben 29 tra prime e anteprime, confermando Mirabilia come uno dei principali luoghi di produzione e sperimentazione delle performing arts in Europa.

Il programma intreccia circo contemporaneo, danza, teatro, musica, installazioni e performance partecipative, alternando grandi nomi della scena internazionale a giovani artisti emergenti. Spettacoli site specific, creazioni immersive, parate urbane e progetti innovativi dialogheranno con gli spazi della città, offrendo esperienze pensate per pubblici di tutte le età.

Accanto agli spettacoli, tornano anche i Pro Days, dedicati agli operatori culturali, il progetto UTPlay in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, incontri internazionali, laboratori, installazioni, aree dedicate al benessere, all'artigianato e alla formazione, rendendo il Festival un luogo vivo di confronto, ricerca e partecipazione.



Mirabilia continua inoltre a investire nell'accessibilità, nell'inclusione e nella sostenibilità, confermando la propria vocazione a essere non solo un festival di spettacolo, ma uno spazio dove persone, territori e culture si incontrano.



Dal 2 al 6 settembre lasciati sorprendere da cinque giorni di emozioni, creatività e spettacolo dal vivo.

Il programma completo è disponibile su festivalmirabilia.it.