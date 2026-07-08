Polo Cittattiva per l'Albese e l'Astigiano e con Bruno Gambarotta e Carlo Cerrato conclusi gli ultimi incontri

l 22 giugno, con Bruno Gambarotta e Carlo Cerrato si sono conclusi incontri organizzati dal Polo cittattiva per l’Astigiano e l’Albese, Museo e Comune di Cisterna con Assicurazioni Generali, agenzia di Canale (Cn) di Mario Cielo, Lib. “Il Pellicano”, Aimc Asti. Numerose le collaborazioni: Ecomuseo delle Rocche del Roero, Rete Museale Roero Monferrato, Israt, Gruppo di Studi ebraici di Torino, Sinistra per Israele due popoli, due Stati, Stabilo, Ass. “Franco Casetta”, Anpi sez. Asti, CRAsti, Banca d’Alba, Gazzetta d’Asti, Comune di S. Damiano, Centro Studi “Don Roberto Angeli, Ass. “Beato Padre Giuseppe Girotti”, Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo religioso di Alba.

Il percorso si è sviluppato in 10 edizioni mensili, 32 incontri in presenza e videoconferenza (comprensivi di 2 convegni, 1 mostra e un concorso letterario) per un totale di 68 ore di formazione erogate per gli insegnanti di ogni ordine e grado anche tramite la piattaforma ministeriale Sofia.

I relatori che si sono alternati, anche per più incontri, sono stati 76: Gemma Gallino, Roberto Cavallo, Marcello Pasquero, Elsa Fornero, Angelo Quinterno, Gabriele Segre, Nicoletta Fasano, Edoardo Angelino, Alberto Banaudi, Domenico Quirico, Federico Fubini, Mario Renosio, Nino Costantino, Luca Anibaldi, Vito Alfieri Fontana, Fabrizio Rondolino, Mirella Serri, Michela Marzano, Marina Patrini, Gadi Luzzatto Voghera, Paolo Di Paolo, Ugo Rosenberg, Emilio Jona, Alessandro Cerrato, Monica Perosino, Ludovica De Benedetti, Maria Ludovica Chiambretto, Mercedes Bresso, Manuela Dviri, Zvia Peres Wualden, Rachel Hadari, Ada Treves, Luciano Bertello, Sergio Ardissone, Lino Vaudano, Piercarlo Grimaldi, Gianni Oliva, Bruno Quaranta, Enrica Talà, Don Adriano Rosso, Renato Vai, Luciano Marengo, Emilia Parodi, Danilo Dimitri, Francesco Mattarella, Lorena Carrara, Elisabetta Salvini, Mauro Comoglio, Piera Levi Montalcini, Stefano Scaletta, Davide Riccardo Romano, Lia Zola, Giacomo Giamello, Olga Scarsi, Tiziana Mo, Elena Varvello, Bruno Quaranta, Giovanni Tesio, Silvano Valsania, Bruno Gambarotta, Carlo Cerrato. Diversi i temi trattati: sostenibilita, economia, geopolitica, attualità, storia, resistenza, letteratura, filosofia, teologia, sociologia, Shoah, fiaba, attualità, tradizioni, matematica, diritto, metodologia didattica...

Tutti gli incontri sono stati gratuiti, aperti a tutti. Il nuovo percorso ripartirà a settembre.

Per informazioni scrivere a polocittattiva_formazione@icsandamiano.edu.it