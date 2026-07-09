Identificato il ciclista travolto da un camion in frazione Cervignasco di Saluzzo: è un pensionato di 78 anni

Identificato il ciclista che ha perso la vita martedì scorso a Cervignasco, nel saluzzese.

Si tratta di un pensionato di 78 anni residente a Saluzzo. L'anziano stava percorrendo in bicicletta via Cagnola, una strada di campagna della frazione, quando è stato travolto da un camion che trasportava dmangimi. Le operazioni di identificazione sono state particolarmente complesse per i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo: la vittima, infatti, viaggiava senza documenti e senza telefono cellulare, costringendo i militari a una serie di delicati accertamenti prima di poter dare un nome al corpo.

Al momento dell'incidente l'uomo indossava un pantaloncino e una canottiera di colore scuro ed era a bordo di una bicicletta tipo mountain bike marca Montana.

E' stata la figlia a contattare i militari dell'Arma in quanto non riusciva a mettersi in contatto con l'anziano padre. Sono in corso le operazioni di riconoscimento da parte dei familiari.

L’incidente mortale era seguito di poche ore all’analoga tragedia verificatasi durante la mattinata di martedì scorso, 7 luglio, di in via Busca a Centallo. Simile la dinamica, con il conducente di un mezzo pesante che non si è avveduto della presenza di un ciclista sulla propria strada. A farne le spese era stato Ettore Otta, 83enne residente in paese.



