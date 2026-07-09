Valdieri, massi lungo la strada che da Andonno conduce al ponte di Roaschia: intervento dei vigili del fuoco [FOTO]

Sono stati alcuni automobilisti a contattare la sala operativa dei vigili del fuoco di Cuneo per l'improvviso distacco di massi da una parete rocciosa che costeggia la strada provinciale che da Andonno di Valdieri conduce al ponte di Roaschia.

Una squadra dei vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio, è giunta subito sul posto, ma a causa della pericolosità delle condizioni non è stato possibile subito rimuovere i massi in quanto gli stessi hanno invaso una carreggiata.

Sul posto anche il sindaco di Valdieri Guido Giordana insieme al primo cittadino di Roaschia, Maurizio Paoletti.

Presenti anche i Carabinieri.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza fino a domani mattina il tratto potrebbe restare interdetto alla circolazione on alternativa verrò chiusa solo la carregiata invasa dai massi.