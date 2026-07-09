SUPERLEGA / Cuneo Volley, Costamagna racconta la svolta con Acqua Sant’Anna: "Adesso dobbiamo meritarci il nostro sponsor" [VIDEO]

È passato poco più di una settimana da quando il Cuneo Volley ha svelato il nome del main sponsor che accompagnerà la squadra nella sua seconda stagione in SuperLega. Un nome che il presidente Gabriele Costamagna è riuscito a custodire fino all'ultimo con assoluto riserbo.

Giornalisti, tifosi e persino alcuni soci avevano provato a capire quale fosse l'azienda pronta a legare il proprio marchio al club biancoblù, ma il numero uno del Cuneo Volley non ha mai lasciato trapelare nulla. Poi, nella serata di mercoledì 1° luglio, l'annuncio prima ai soci e successivamente alla città: il nuovo main sponsor è Acqua Sant'Anna, azienda di Vinadio che rappresenta una delle eccellenze italiane nel settore delle acque minerali, leader di mercato e marchio conosciuto ben oltre i confini nazionali.

Archiviato il momento dell'annuncio, Costamagna oggi può finalmente raccontare come è nata un'intesa destinata a segnare il futuro della società.

"È un grande risultato per tutto il territorio. È la dimostrazione che, lavorando e credendo nei progetti, alla fine i risultati arrivano. Essere riusciti a portare a casa un'azienda così legata alla nostra terra ci ha restituito un entusiasmo enorme."

I primi contatti sono stati molto più recenti di quanto si possa immaginare. Tutto è nato all'inizio di maggio grazie al commercialista Andrea Fulcheri, figura comune tra le due realtà, dopo un'intervista rilasciata dal presidente al Corriere della Sera. Da lì si è arrivati rapidamente all'incontro decisivo dell'8 giugno con la proprietà di Acqua Sant'Anna e con l'amministratore delegato Luca Cheri.

"In quell'incontro ho capito che si sarebbe fatto. Da subito ho percepito la volontà di costruire qualcosa insieme."

Ed è proprio il concetto di "insieme" quello su cui Costamagna insiste maggiormente. Per il Cuneo Volley non si tratta soltanto di una sponsorizzazione economica.

"Noi cercavamo uno sponsor attivo. Chiamarsi Acqua Sant'Anna è già un valore enorme, ma oltre a questo potranno supportarci attraverso il marketing, la comunicazione e anche dal punto di vista commerciale. Stiamo già lavorando a nuove attività per migliorare lo spettacolo durante le partite."

Il presidente, però, invita a non lasciarsi trascinare da facili entusiasmi. Il primo anno in SuperLega ha richiesto sacrifici importanti e il club vuole continuare a crescere con equilibrio.

"Preferisco tenere i piedi per terra. Arriviamo da una stagione complicata sotto il profilo economico, ma avere un partner che vuole iniziare un percorso e non limitarsi a un solo anno ci permette di guardare avanti con maggiore serenità."

Una serenità che significa soprattutto programmazione.

"Non dobbiamo più rincorrere il budget stagione dopo stagione. Partiamo già da una base importante e questo ci permette di lavorare con la mente più libera, facendo nascere idee nuove e progetti ancora più ambiziosi."

L'investimento di Acqua Sant'Anna viene letto anche come un segnale forte per tutto il tessuto imprenditoriale della Granda. Per Costamagna il legame tra aziende e sport rappresenta una risorsa fondamentale.

"Le aziende devono capire quanto lo sport sia importante nella formazione dei ragazzi. In palestra si impara a lavorare di squadra, a fare sacrifici, a rialzarsi dopo una sconfitta. Lo sport non è soltanto la partita della domenica: è tutto quello che c'è dietro."

L'auspicio è che questa partnership possa diventare un esempio anche per altre realtà del territorio.

"In questo anno ho insistito tanto sul valore del territorio. Forse a qualcuno sono sembrato persino antipatico, ma i risultati sono arrivati. Mancava la grande azienda e spero che questo sia il primo passo verso altre collaborazioni. Cuneo Volley è un progetto della città e della provincia."

Oggi il club si considera una realtà che rappresenta il Cuneese ben oltre i confini provinciali.

"A tutti gli effetti siamo un'azienda: creiamo fatturato, posti di lavoro e restituiamo valore attraverso il settore giovanile e il sociale. Essendo l'unica squadra maschile piemontese in SuperLega, essere ambasciatori del territorio è una responsabilità che sentiamo."

Infine, un pensiero ai tifosi, chiamati ad accompagnare questa nuova fase della storia biancoblù.

"Chiedo educazione e partecipazione. Abbiamo uno sponsor molto importante e dobbiamo dimostrare quanto sia bello investire nel volley e nel Cuneo Volley. Se riusciremo a trasmettere questo messaggio, potremo toglierci grandi soddisfazioni."

Poi arriva la frase che sintetizza perfettamente il momento che sta vivendo la società. Un anno fa il sogno era conquistare la SuperLega. Oggi quel sogno si è arricchito di un partner prestigioso. Ma per Costamagna il percorso è appena iniziato.

"Adesso ci dobbiamo meritare il nostro sponsor."

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