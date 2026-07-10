Incendio di sterpaglie lungo la ferrovia a Saluzzo, doppio intervento dei vigili del fuoco nella notte

Doppio intervento dei vigili del fuoco a Saluzzo per un incendio di sterpaglie sviluppatosi lungo la recinzione della linea ferroviaria in corso Roma. Le fiamme, infatti, si sono ripresentate a distanza di poche ore, rendendo necessario un secondo intervento nella notte.

Il primo allarme è scattato intorno alle 21 di giovedì 9 luglio, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo è intervenuta per circoscrivere il rogo. L'incendio è stato domato, ma nella notte, intorno alle 2.15, si è verificata una recidiva che ha richiesto un nuovo intervento nello stesso punto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale delle Ferrovie, che ha collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

L'incendio è stato definitivamente circoscritto senza conseguenze: non si registrano persone coinvolte né danni a beni o infrastrutture.