Incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno: un morto, autostrada chiusa e lunghe code anche sulla A6

Incidente mortale attorno alle 12 sulla A10 tra Savona e Spotorno, in direzione di Ventimiglia. Ad essere coinvolti una moto e una vettura.

Il tratto interessato è stato chiuso per consentire di effettuare i rilievi e le operazioni di pulizia della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce bianca di Savona, i vigili del fuoco e il personale incaricato della gestione della viabilità

Tra i mezzi coinvolti ci sarebbero una moto e un'auto e, secondo le prime informazioni, c'è una vittima.

L'incidente sta causando pesanti disagi alla circolazione lungo l'A10 in direzione della Riviera di Ponente e del confine con la Francia ma anche sulla Torino-Savona, dove si registra una coda di 2 km tra Altare e Savona in direzione sud.