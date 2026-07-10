Arisa incanta Sampeyre: concerto tra le montagne il 19 luglio

Conto alla rovescia per l’attesissimo show di Arisa che, con la sua voce, arriverà a illuminare le nostre montagne, con un concerto in programma domenica 19 luglio a Sampeyre (ore 13), in borgata Fiandrini, a pochi passi dal centro abitato.

Il concerto è uno dei momenti clou della stagione Suoni dal Monviso; il cartellone musicale organizzato dai Polifonici del Marchesato, come sempre, non smette di stupire: dopo Elisa, Biagio Antonacci e Gabbani, il cuore della Valle Varaita tornerà a vivere un’altra grande giornata di musica e natura, con una delle artiste più amate del panorama nazionale.

Il prato si trasformerà in un palcoscenico naturale per un’esibizione intima ed emozionante, capace di creare un legame profondo tra artista, pubblico e ambiente. L’area del concerto sarà facilmente raggiungibile esclusivamente a piedi, con una camminata di circa 10 minuti dall’area parcheggio, senza necessità di utilizzare seggiovie, navette o altri mezzi.

Un evento pensato per chi desidera vivere la musica in modo autentico, lontano dai contesti tradizionali, circondato dalla bellezza incontaminata delle montagne. Questo concerto non è solo musica, ma un momento di condivisione, contemplazione e connessione con la natura.

Un’occasione per rallentare, respirare e lasciarsi trasportare dalla voce intensa e inconfondibile di Arisa, in un contesto che amplifica ogni emozione. Un appuntamento imperdibile per vivere l’estate in modo diverso, tra paesaggio, cultura e armonia.

Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola”— tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana—, Arisa si esibirà in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, tra cui proprio l’appuntamento inserito nel festival Suoni dal Monviso.

Oltre ai nuovi brani, nel concerto di Sampeyre ci saranno anche alcune delle canzoni più iconiche della tua carriera: come hai costruito la scaletta di questo show? «Ho cercato di costruire una scaletta che raccontasse davvero il mio percorso. Ci saranno sicuramente le canzoni a cui il pubblico è più legato (da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014), perché fanno parte anche della mia storia personale, ma volevo che i nuovi brani entrassero in maniera naturale dentro questo racconto. Foto Mosse ha tante sfumature diverse e sul palco prenderà ancora più vita. Mi piace l’idea che nei concerti ci si possa emozionare, ballare, ridere e magari anche ritrovarsi un po’».

Il concerto di Suoni dal Monviso è organizzato con il patrocinio e il supporto del Comune di Sampeyre, del Bim Valle Varaita e dell’Unione Montana Valle Varaita.