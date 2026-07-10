Per chi crede nella bellezza delle piccole cose, a Saluzzo arriva lo show di Paolo Ruffini

Ancora qualche posto disponibile, prima del sold out per lo spettacolo "Presente" di Paolo Ruffini, attore, conduttore televisivo, regista e comico italiano, che sarà in scena a Saluzzo, in piazza Montebello 1, nell’area de Il Quartiere, alle 21 di mercoledì 15 luglio, nel calendario della rassegna "Attraverso Festival" in collaborazione con il Comune.

Il suo spettacolo "Presente", viene definito un gesto d’amore, un invito a rallentare, a pensare, a sentire. Ed il suo è un monologo per chi vuole continuare ad amare il mondo, anche quando fa male. Per chi sa che l’amore non è debolezza, ma un atto rivoluzionario. Per chi ha ancora il coraggio di credere nella bellezza delle piccole cose.



La riflessione di Ruffini è sulla nostra epoca che parla di educazione sentimentale, di emozioni e fragilità, di diversità e unicità, ma anche di iperconnessione, algoritmo e “disumanizzazione”. Una riflessione che parte dallo sguardo e dalla voce di chi ha imparato dai bambini a guardare oltre il cielo, a dare valore all’invisibile, a custodire la gioia anche nei giorni storti.

Posto unico a sedere 27 euro. I biglietti i si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it , www.attraversofestival.it . https://www.facebook.com/ATTRAVERSOFESTIVAL/

Sempre all'interno della rassegna il giornalista e vicedirettore del Post Francesco Costa sarà a Saluzzo martedì 28 luglio con l'incontro dal titolo "Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare".

Il giorno dopo, mercoledì 29 luglio alle 21, sempre presso "Il Quartiere" la criminologa Roberta Bruzzone salirà sul palcoscenico con lo spettacolo teatrale "Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica".