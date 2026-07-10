Cinema sotto le stelle: a Monserrato torna l’anfiteatro del grande schermo

L'estate entra nel vivo e, come da tradizione, l'Associazione Monserrato odv rinnova uno degli appuntamenti più attesi della bella stagione: Cinema in anfiteatro, giunto alla quinta edizione. Anche a Borgo San Dalmazzo, luglio diventa il mese dedicato al grande schermo all'aperto, con due serate gratuite pensate per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di cinema.

Le proiezioni si terranno nell'affascinante anfiteatro di Monserrato questa sera, mercoledì 9 luglio, e mercoledì 16 luglio, in una cornice naturale che rende ogni appuntamento ancora più suggestivo.

Ad aprire la rassegna, questa sera, sarà "Wonka", il film che racconta le origini del celebre cioccolatiere Willy Wonka. La pellicola conquista grandi e piccoli grazie a un mix di fantasia, musica e avventura, riportando sul grande schermo uno dei personaggi più amati della letteratura. Tra le curiosità del film, spicca l'interpretazione di Timothée Chalamet nei panni del giovane Wonka e una colonna sonora ricca di brani originali che contribuiscono a creare un'atmosfera magica e coinvolgente.

Il secondo appuntamento, in programma mercoledì 16 luglio, proporrà "After the Hunt", offrendo al pubblico una nuova occasione per condividere una serata di cinema in compagnia.

"Trascorrere una serata al fresco sulla collina di Monserrato, dichiarano i Volontari, significa concedersi una pausa dal caldo estivo, immergersi nella tranquillità della natura e vivere il cinema in un'atmosfera unica, dove il cielo stellato diventa parte dello spettacolo".

L'ingresso è libero e gratuito. L'invito dell'Associazione Monserrato ODV è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori che desiderano vivere un'esperienza diversa, all'insegna della cultura, della convivialità e della bellezza del territorio.