Ultime settimane per iscriversi al pellegrinaggio Oftal 2026 a Lourdes

Sono le ultime settimane utili per iscriversi al pellegrinaggio Oftal a Lourdes, in programma dal 31 luglio al 4 agosto 2026. Un appuntamento atteso da malati, volontari, giovani, famiglie e pellegrini, che ogni anno dalla provincia di Cuneo si mettono in cammino verso la Grotta di Massabielle per vivere giorni intensi di preghiera, incontro e fraternità.

Le edizioni precedenti raccontano la forza di questa esperienza: nel 2025 partirono da Cuneo oltre 280 partecipanti tra ammalati, volontarie, volontari e pellegrini, con tre pullman da piazza Galimberti e il volo dall’aeroporto di Levaldigi. Nel 2023 i fedeli cuneesi furono circa 300, divisi tra viaggio in bus e aereo, a conferma di un legame con Lourdes che continua a rinnovarsi anno dopo anno.

Anche per il 2026 la proposta mantiene la doppia possibilità di viaggio: in aereo, con partenza dall’aeroporto di Levaldigi, oppure in pullman GT da Cuneo. Sono ancora disponibili gli ultimi posti.

Il programma a Lourdes sarà scandito dai momenti più significativi del pellegrinaggio: la preghiera alla Grotta, le celebrazioni, la Processione Eucaristica, la fiaccolata serale aux flambeaux e le occasioni di servizio e condivisione accanto agli ammalati. Come ricorda il vescovo Piero Delbosco nella sua lettera, Lourdes è una bella occasione per mettersi in cammino sulle orme di Bernadette e vivere un’autentica esperienza di Chiesa: spesso si parte con il desiderio di chiedere qualcosa a Dio, ma si torna trasformati, più ricchi di gratitudine e di fede vissuta con semplicità.

Nella sua riflessione, il Vescovo richiama anche il messaggio affidato dalla Vergine Maria a Bernadette nel 1858: preghiera, perdono e pace. Arrivare a Lourdes significa lasciarsi coinvolgere da un clima universale, fatto di giovani, malati, volontari e pellegrini provenienti da tanti Paesi del mondo. Non si resta semplici spettatori: ci si scopre parte di una Chiesa che cammina insieme, nella quale ciascuno, con la propria storia e le proprie fragilità, è importante e unico davanti a Dio.

Il cuore del pellegrinaggio, sottolinea ancora monsignor Delbosco, è l’Eucaristia: la Chiesa riunita attorno all’unico Signore, che invita a tornare a casa con una nuova volontà di vita, di dono, di servizio e di pace. Da qui nasce l’appello rivolto a tutti: almeno una volta nella vita vale la pena respirare questo clima e mettersi in cammino senza paura.

Le quote previste sono le seguenti:

· Viaggio in pullman: 485 euro per chi soggiorna in Accueil, 510 euro per chi soggiorna in albergo, 280 euro per i giovani fino a 30 anni, 250 euro per la fascia 5-12 anni, gratuito fino a 5 anni.

· Viaggio in aereo: 810 euro per chi soggiorna in albergo, 760 euro per chi soggiorna in Accueil.

Per informazioni e iscrizioni la segreteria dell’Oftal di Cuneo è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 in via Amedeo Rossi 28, presso la sede della Diocesi di Cuneo-Fossano. Negli stessi orari è possibile telefonare al numero 0171 697555.

L’invito è rivolto a tutti: a chi ha già vissuto Lourdes e desidera tornare, a chi vuole mettersi a servizio, a chi cerca un tempo di preghiera e fraternità, a chi sente il bisogno di camminare

insieme. Come scrive il vescovo Delbosco, “si tratta di deciderci e … di partire”. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma i posti sono limitati: è il momento di scegliere di partire.