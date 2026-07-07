Racconigi, incontro aperto per scoprire le novità del "Progetto Baricentro" della cooperativa "Nuova Neuro"

Una serata di confronto, comunità e convivialità. La Cooperativa Nuova Neuro invita soci, sostenitori, amici e tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro pubblico che si terrà mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 19:30, in piazza Vittorio Emanuele II, davanti a Baricentro.



L'iniziativa nasce dal desiderio di unire il piacere di stare insieme all'importanza di condividere i traguardi raggiunti e i passi futuri. Il cuore della serata sarà dedicato agli attesi aggiornamenti sul Progetto Baricentro.



Durante l'incontro, infatti, verrà fatto il punto della situazione direttamente con l'architetto Davide Sasia, che sta seguendo i lavori e che illustrerà lo stato di avanzamento del cantiere e svelerà le ultime importanti novità. Sarà un'occasione preziosa per dialogare apertamente, raccogliere idee e confrontarsi sul futuro della Cooperativa e sul suo impatto nel tessuto locale.



Per favorire la convivialità e ringraziare la comunità, la Cooperativa sarà lieta di offrire un pezzo di pizza e qualcosa da bere a tutti i presenti. La serata proseguirà poi con una chiacchierata informale all'aperto, dove ogni voce potrà trovare ascolto.



"Crediamo fortemente che il Progetto Baricentro debba essere uno spazio partecipato e condiviso fin dalle sue fondamenta", spiegano i consiglieri della Cooperativa Nuova Neuro. "Per questo vogliamo fare il punto della situazione in piazza, in modo semplice e trasparente, per disegnare insieme il futuro della nostra realtà. L'invito è aperto davvero a tutti."



L'incontro è a ingresso libero e gratuito.